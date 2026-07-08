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Το χάλκινο μετάλλιο κατέκτησε ο Βασίλης Παπαγεωργίου στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα Πάλης U20 που διεξάγεται στα Σκόπια.

Ο Έλληνας πρωταθλητής στα 55κ. ελληνορωμαϊκής επιβλήθηκε κατά κράτος του Γερμανού Βοέρνερ, δείχνοντας από την πρώτη στιγμή ότι ήταν αποφασισμένος να… κερδίσει. Ο Βασίλης Παπαγεωργίου με τελικό σκορ 5-1 χάρισε το μετάλλιο στη χώρα μας, με την Ελληνική αποστολή να ξεσπάσει σε πανηγυρισμούς.

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