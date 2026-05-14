Οι επιτυχίες συνεχίζονται για το Ελληνικό Ταεκβοντό στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα Ανδρών – Γυναικών που διεξάγεται στη Γερμανία. Ο Βασίλης Θολιώτης στα -87κ. έβγαλε όλες τις αρετές του στα court του Μονάχου και επιβεβαίωσε γιατί είναι ένας από τους καλύτερους αθλητές στην κατηγορία του.

Ο Έλληνας πρωταθλητής έφτασε έως τον ημιτελικό πραγματοποιώντας αψεγάδιαστες εμφανίσεις και νίκησε με 2-0 αρχικά τον πρόσφυγα Μοκχτάρι και στη συνέχεια τον Ρουμάνο Σνάκοβ.

Στον ημιτελικό αντιμετώπισε τον Πολωνό Πιατκόβσκι. Ο αγώνας ήταν συναρπαστικός και κρίθηκε στις λεπτομέρειες. Ο Θολιώτης ήταν πιο επιθετικός και παρά τις συνεχόμενες επιθέσεις του δεν μπόρεσε να καταγράψει κάποιο πόντο και ηττήθηκε οριακά 2-1.

Το χάλκινο μετάλλιο αποτελεί μεγάλη επιτυχία για τον Θολιώτη, ο οποίος συνεχίζει να βγάζει τις αρετές του και να διακρίνεται στις μεγάλες διοργανώσεις.

Η Ελλάδα πλέον στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα μετράει πέντε μετάλλια!