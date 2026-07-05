Το χάλκινο μετάλλιο κατέκτησε ο Γιάννης Ζάχος στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Canoe Slalom Εφήβων & Νέων U23 στην Κρακοβία, χαρίζοντας μια επιτυχία για την χώρα μας σε διεθνές επίπεδο.

Ο Έλληνας αθλητής πέτυχε μια ιστορική επιτυχία για το ελληνικό κανόε σλάλομ με αυτήν την 3η θέση στον κόσμο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Canoe Slalom Εφήβων & Νέων U23, που διεξήχθη στην πόλη της Πολωνίας, λαμβάνοντας υπόψιν μάλιστα πως στην Ελλάδα δεν υπάρχει μόνιμος αγωνιστικός στίβος κανόε σλάλομ, αυτή η επιτυχία είναι πραγματικά άθλος.

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