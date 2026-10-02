Με το χάλκινο μετάλλιο του Νικόλαου Νικολαΐδη στα +98 κιλά της κατηγορίας Youth (16-18 ετών) άνοιξε για την Ελλάδα στο PAOK Sports Arena, η αυλαία του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Σάμπο.

Ο Έλληνας πρωταθλητής πραγματοποίησε εξαιρετική εμφάνιση στην πρεμιέρα της διοργάνωσης, η οποία φιλοξενεί περίπου 800 αθλητές και αθλήτριες από 40 χώρες και ανέβηκε στο βάθρο, χαρίζοντας στην Ελλάδα ένα σημαντικό μετάλλιο μπροστά στο ελληνικό κοινό.

Ο Νικολαΐδης στον β` προκριματικό γύρο ηττήθηκε από τον Λευκορώσο Άρτσιουμ Κούτσιουκ, όμως στα ρεπεσάζ έδειξε χαρακτήρα και αποφασιστικότητα. Επικράτησε με 8-0 του Γκανσούκ από την Ουγγαρία σε λιγότερο από δύο λεπτά και πήρε την πρόκριση στον αγώνα για το χάλκινο μετάλλιο. Εκεί ήταν και πάλι επιβλητικός, νικώντας με 6-0 τον Ζουμαντίλοφ από το Κιργιστάν, εξασφαλίζοντας την παρουσία του στο βάθρο των νικητών.

Η επιτυχία έχει ιδιαίτερη σημασία για το ελληνικό σάμπο, καθώς πρόκειται για το πρώτο μετάλλιο της χώρας στη συγκεκριμένη ηλικιακή κατηγορία από το 2022, όταν η Ελλάδα είχε κατακτήσει δύο χάλκινα μετάλλια στις γυναίκες.

«Είμαι χαρούμενος για αυτή την επιτυχία. Έχω δουλέψει πολύ σκληρά αυτή τη χρονιά. Το μετάλλιο θα έπρεπε να είναι χρυσό, ειδικά μέσα στην Ελλάδα και γι’ αυτό στεναχωριέμαι αρκετά. Ωστόσο, ήταν και ένα καμπανάκι ότι πρέπει να κάνω κι άλλη προπόνηση και να πιστέψω περισσότερο στον εαυτό μου», δήλωσε ο Νικόλαος Νικολαΐδης μετά την κατάκτηση του μεταλλίου.

Για τον 18χρονο αθλητή, η φετινή χρονιά είναι ήδη ιδιαίτερα σημαντική, καθώς είχε προηγηθεί η 2η θέση στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Youth της ίδιας κατηγορίας στη Σερβία. Ξεκαθαρίζει ωστόσο ότι συνεχίζει να βρίσκεται στην αναζήτηση του χρυσού, το οποίο θα επιθυμούσε να έρθει μέσα στο 2027.

Ο Νικολαΐδης αγωνίζεται με τους Σπαρτιάτες Παλαιού Φαλήρου, έχοντας προπονητή τον Οδυσσέα Τζιγκουζίδη, τον οποίο θεωρεί σημαντικό συνοδοιπόρο στην έως τώρα πορεία του. «Η βοήθεια του προπονητή μου είναι μεγάλη, αφού και ο ίδιος ήταν ένας μεγάλος αθλητής», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα με τον πρωταθλητισμό, ο Νικόλαος Νικολαΐδης έχει θέσει έναν ακόμη μεγάλο στόχο. Σπουδάζει Ιατρική στην Αθήνα, έχοντας εξασφαλίσει την εισαγωγή του μέσω της διάκρισης που πέτυχε στο σάμπο και θέλει να συνδυάσει τις σπουδές του με την αθλητική του πορεία.

«Από μικρός έλεγα ότι θέλω να σπουδάσω Ιατρική. Ήθελα πάντα να γίνω γιατρός. Θα προσπαθήσω να τα συνδυάσω και τα δύο μαζί», είπε.

Εκτός από το χάλκινο μετάλλιο του Νικολαΐδη, η Ελλάδα κατέκτησε δύο ακόμη θέσεις στην πρώτη επτάδα, με την Ηλιάνα Σταυροπούλου Κοραή να καταλαμβάνει την 7η θέση στα -54 κιλά και τη Χρυσούλα Ματσαρίδου επίσης την 7η θέση στα -59 κιλά.

Το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα συνεχίζεται αύριο, Σάββατο 3 Οκτωβρίου, με τους αγώνες των Juniors, ενώ την Κυριακή 4 Οκτωβρίου θα ολοκληρωθεί με τους αγώνες των Cadets.