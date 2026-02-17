Μία από τις πιο κρίσιμες ευρωπαϊκές βραδιές της ιστορίας του ετοιμάζεται να ζήσει ο ΠΑΟΚ, ο οποίος απόψε (19:00 – COSMOTE SPORT 7HD) υποδέχεται τη βελγική Άαλστ, με φόντο την πρόκριση στα ημιτελικά του Challenge Cup.

Ο Δικέφαλος καλείται να ανατρέψει την ήττα με 3-2 σετ του πρώτου αγώνα στο Βέλγιο και να κάνει το αποφασιστικό βήμα που θα τον φέρει για πρώτη φορά στην τετράδα ευρωπαϊκής διοργάνωσης.

Το σκηνικό είναι ξεκάθαρο και δεν αφήνει περιθώρια παρερμηνειών: Νίκη με 3-0 ή 3-1 σετ σημαίνει απευθείας πρόκριση, ενώ επικράτηση με 3-2 οδηγεί τη σειρά στο «χρυσό σετ». Οποιοδήποτε άλλο αποτέλεσμα βάζει πρόωρο τέλος στο ευρωπαϊκό ταξίδι. Σε περίπτωση επιτυχίας, ο ΠΑΟΚ θα βρεθεί αντιμέτωπος στα ημιτελικά είτε με τη Σλόβαν Μπρατισλάβα είτε με τη Μακάμπι Τελ Αβίβ.

Παρά την πρόσφατη ήττα στη Volley League, το κλίμα είναι διαφορετικό ενόψει της ευρωπαϊκής μάχης. Η έδρα, η ψυχολογία και η ένταση ενός αγώνα χωρίς αύριο αναμένεται να παίξουν καθοριστικό ρόλο. Γι’ αυτό και η διοίκηση απηύθυνε κάλεσμα στον κόσμο, ορίζοντας γενική είσοδο μόλις 5 ευρώ, με στόχο ένα γεμάτο και «καυτό» PAOK Sports Arena.