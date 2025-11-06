Ο Ολυμπιακός ηττήθηκε με 3-1 σετ από τη Γκουάγκουας Λας Πάλμας την Πέμπτη στο κλειστό του Ρέντη, στον πρώτο μεταξύ τους αγώνα στο πλαίσιο του δεύτερου προκριματικού γύρου του CEV Champions League Ανδρών.

Η ομάδα του Αντρέα Γκαρντίνι θα προσπαθήσει να ανατρέψει το αποτέλεσμα στη ρεβάνς της επόμενης Τετάρτης (12/11) στα Κανάρια Νησιά, προκειμένου να διεκδικήσει την πρόκριση στους ομίλους. Για να γίνει αυτό οι «ερυθρόλευκοι» θα χρειαστούν νίκη με 3-0 σετ ή με 3-1 και επικράτηση στο «χρυσό» σετ.

Στο πρώτο σετ, οι «ερυθρόλευκοι» προηγήθηκαν 9-6 και 14-9, ωστόσο η αντίδραση της Λας Πάλμας ήταν καθοριστική και με σερί πόντων πήραν το σετ με 25-20. Ο Ολυμπιακός απάντησε δυναμικά στο δεύτερο σετ, με μπλοκ των Νεντέλκοβιτς και Φρομ να δίνει προβάδισμα 12-10 και 18-14, ενώ ο Νεντέλκοβιτς ολοκλήρωσε το σετ με επίθεση πρώτου χρόνου, ισοφαρίζοντας σε 1-1 (25-18).

Το τρίτο σετ ήταν αμφίρροπο, με τις δύο ομάδες να συμβαδίζουν στο σκορ (4-4, 8-8), αλλά η Γκουάγκουας εκμεταλλεύτηκε τα λάθη του Ολυμπιακού και με καθοριστική παρουσία του Χουαντορένα πήρε το σετ 25-18, προηγούμενη 2-1. Στο τέταρτο σετ, ο Ολυμπιακός προηγήθηκε 12-8 και 16-13, ωστόσο οι Ισπανοί αντέδρασαν στα κρίσιμα σημεία, παίρνοντας το σετ 26-24 και τη νίκη με 3-1 σετ, χάρη σε άσσο του Μπρούνο και μπλοκ του Χουαντορένα.

Τα σετ: 1-3 (20-25, 25-18, 18-25, 24-26)

*Οι πόντοι του Ολυμπιακού προήλθαν από 9 άσους, 45 επιθέσεις, 10 μπλοκ και 23 λάθη αντιπάλων ενώ της Λας Πάλμας 6 άσους, 49 επιθέσεις, 10 μπλοκ και 29 λάθη αντιπάλων

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Αντρέα Γκαρντίνι): Φρομ 14 (10/21 επ., 2 άσοι, 2 μπλοκ, 40% υπ. – 23% άριστες), Πέριν 19 (15/25 επ., 3 άσοι, 1 μπλοκ, 43% υπ. – 33% άριστες), Ατανασίεβιτς 15 (13/32 επ., 2 μπλοκ), Καβάνα 1 (1 άσος), Τζούριτς 4 (3/6 επ., 1 άσος), Νεντέλκοβιτς 10 (4/10 επ., 1 άσος, 5 μπλοκ) / Τζιάβρας (λ., 58% υπ. – 46% άριστες), Χασμπάλα, Καπετανίδης 1 (1 άσος), Δαλακούρας, Κωνσταντινίδης (λ.)

ΛΑΣ ΠΑΛΜΑΣ (Σέρχιο Καμαρέρο): Μπρούνο 16 (11/22 επ., 3 άσοι, 2 μπλοκ, 55% υπ. – 35% άριστες), Σπένσερ 7 (4/11 επ., 2 άσοι, 1 μπλοκ), Χουαντορένα 20 (17/27 επ., 1 άσος, 2 μπλοκ, 42% υπ. – 21% άριστες), Γουάλα 14 (11/20 επ., 3 μπλοκ), Ντε Άμο, Ράμος 8 (6/10 επ., 2 μπλοκ) / Λαρανιάγα (λ., 45% υπ. – 32% άριστες), Κολίτο, Ρουσό, Ντιμιτρόφ

