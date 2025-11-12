Ο Ολυμπιακός πέρασε νικηφόρα και από το Κραγκούγεβατς, έκανε το “3 στα 3” στο Champions League υδατοσφαίρισης και πλέον είναι αγκαλιά, όχι μόνο με την πρόκριση στην οκτάδα, αλλά και με την πρώτη θέση του Α΄ ομίλου.

Οι “ερυθρόλευκοι” επικράτησαν 13-12 της Ραντνίτσκι στο ντέρμπι της 3ης αγωνιστικής, με μεγάλο πρωταγωνιστή τον Γκέργκο Ζάλανκι, που πέτυχε πέντε γκολ, μεταξύ των οποίων και το νικητήριο, 50 δευτερόλεπτα πριν τη λήξη. Μοιραίος για τους πρωταθλητές Σερβίας ο Αγγελος Βλαχόπουλος, με χαμένο πέναλτι και σουτ σε παίκτη παραπάνω στα τελευταία δύο λεπτά.

Η πιεστική άμυνα ήταν για ακόμη μία φορά το “όπλο” των πρωταθλητών Ελλάδας, που τους επέτρεψε να πάρουν από την αρχή προβάδισμα 1-2 τερμάτων.

Η διαφορά θα μπορούσε να είναι και μεγαλύτερη, αν οι παίκτες του Ελβις Φάτοβιτς ήταν πιο αποτελεσματικοί στον παίκτη παραπάνω ή αν ο Παπαναστασίου σκόραρε σε μοναδική ευκαιρία στην κόντρα, περίπου ένα λεπτό πριν τη λήξη του ημιχρόνου, που ολοκληρώθηκε 6-4, με απίθανη “οβίδα” του Ζάλανκι σχεδόν στην εκπνοή.

Στο ξεκίνημα του τρίτου οκταλέπτου, ο Νικολαϊδης έδωσε για πρώτη φορά “αέρα” τριών γκολ στον Ολυμπιακό (7-4), με τη Ραντνίτσκι να αξιοποιεί όμως τις διαδοχικές αποβολές που κέρδισε και να μειώνει γρήγορα σε 7-6.

Με συνεχόμενα γκολ του Στραχίνια Ράσοβιτς και του Βλαχόπουλου σε κόντρες, οι γηπεδούχοι πέρασαν μπροστά 9-8 και σκόρπισαν ενθουσιασμό στην εξέδρα, με τους “ερυθρόλευκους” να αντιδρούν με Γενηδουνιά και Ζάλανκι, για να τελειώσει η τρίτη περίοδος ισόπαλη 10-10.

Το τελευταίο οκτάλεπτο άρχισε με τον Ούγγρο να κερδίζει πέναλτι και, με το τέταρτο προσωπικό του τέρμα, να ξαναδίνει προβάδισμα στον Ολυμπιακό, το οποίο στη συνέχεια αύξησε ο Γκίλλας με ωραία εκτελεσμένη λόμπα από την περιφέρεια.

Οι πρωταθλητές Σερβίας ισοφάρισαν ξανά και είχαν ευκαιρία να περάσουν μπροστά, όμως το πέναλτι του Βλαχόπουλου σταμάτησε στο δοκάρι του Ζερδεβά. Ο Ζάλανκι στα 50 δευτερόλεπτα “κεραυνοβόλησε” ξανά από την περιφέρεια τον Φιλίποβιτς και ο Ζερδεβάς απέκρουσε σουτ του Βλαχόπουλου σε παίκτη παραπάνω, “σφραγίζοντας” τη νίκη της πειραϊκής ομάδας.

Τα οκτάλεπτα: 1-3, 3-3, 6-4, 2-3

Οι συνθέσεις:

ΡΑΝΤΝΙΤΣΚΙ (Ούρος Στεφάνοβιτς): Φιλίποβιτς, Στρ. Ράσοβιτς 2, Ντέντοβιτς 2, Ραντζέλοβιτς, Π. Γιάκσιτς, Πιγέτλοβιτς 1, Πρλαϊνοβιτς 2, Ιβάνοφ, Μούρισιτς 1, Βαπένσκι 2, Βλαχόπουλος 2, Β. Ράσοβιτς, Τοντορόφσκι, Νταντβάνι

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Ελβις Φάτοβιτς): Ζερδεβάς, Ανγκιαλ 1, Γκίλλας 2, Γενηδουνιάς 1, Φουντούλης, Γούβης, Ζάλανκι 5, Δήμου, Αλαφραγκής 1, Κάκαρης 2, Νικολαϊδης 1, Παπαναστασίου, Τζωρτζάτος, Πούρος

