Το αριστερό χέρι «αλφάδι» του Γκέργκο Ζάλανκι «υπέγραψε» τη νικηφόρα πρεμιέρα του Ολυμπιακού στο φετινό Champions League υδατοσφαίρισης.

Με τον Ούγγρο σταρ να κάνει ίσως την καλύτερη εμφάνισή του με το ερυθρόλευκο σκουφάκι, σημειώνοντας έξι γκολ, οι πρωταθλητές Ελλάδας επικράτησαν 13-9 της Μλάντοστ Ζάγκρεμπ στο Κολυμβητήριο «Πέτρος Καπαγέρωφ» του Πειραιά και μπήκαν με το … δεξί στον Α΄ όμιλο της διοργάνωσης.

Τα πρώτα τρία λεπτά ήταν εφιαλτικά για τον Ολυμπιακό, που βρέθηκε να χάνει 3-0, αναγκάζοντας τον ‘Ελβις Φάτοβιτς να καλέσει άρον-άρον τάιμ άουτ. ‘Οντως, η εικόνα των «ερυθρολεύκων» βελτιώθηκε σε άμυνα και επίθεση, οι Ούγγροι ‘Ανγκιαλ και Ζάλανκι μείωσαν σε 3-2, αλλά ο Μάρσελιτς κράτησε το προβάδισμα για τους φιλοξενούμενους ως το τέλος της πρώτης περιόδου.

Στο δεύτερο οκτάλεπτο ο Ζάλανκι εκ νέου ισοφάρισε και στη συνέχεια ο Γενηδουνιάς κέρδισε πέναλτι στην κόντρα, αλλά ο Παπαναστασίου νικήθηκε από τον Μάρσελιτς.

Η άμυνα των γηπεδούχων είχε «στραγγαλίσει» τη Μλάντοστ και την κράτησε χωρίς γκολ για σχεδόν δέκα αγωνιστικά λεπτά, με τον Γενηδουνιά να σκοράρει σε παίκτη παραπάνω και να δίνει για πρώτη φορά προβάδισμα (4-3) στον Ολυμπιακό.

Ο Χάρκοφ με πέναλτι διέκοψε την κροατική … ξηρασία, οι γηπεδούχοι έχασαν ξανά πέναλτι με τον Ζάλανκι (δοκάρι), αλλά ο Ούγγρος πέτυχε το τρίτο του γκολ στα ίσια και στην εκπνοή σκόραρε με “κεραυνό” από τα 10μ. και διαμόρφωσε το 6-4 του ημιχρόνου.

Το τρίτο οκτάλεπτο ξεκίνησε όπως τελείωσε το δεύτερο, με τον Ζάλανκι δηλαδή να βρίσκει ξανά δίχτυα, για να ανεβάσει ο Γενηδουνιάς τη διαφορά στο +4 (8-4).

Οι «ερυθρόλευκοι» φάνηκε να ελέγχουν απόλυτα το παιχνίδι, αλλά σπατάλησαν και τρίτο πέναλτι (δοκάρι ο Γενηδουνιάς), η Μλάντοστ βρήκε λύσεις στον παίκτη παραπάνω και μείωσε σε 10-8, δώδεκα δευτερόλεπτα πριν το τέλος της τρίτης περιόδου.

Ο χρόνος που απέμενε αποδείχθηκε αρκετός για τον ασταμάτητο Γκέργκο Ζάλανκι να πετύχει ένα γκολ ψυχολογίας και να ανακόψει την κροατική αντεπίθεση. Η διαφορά στο τελευταίο οκτάλεπτο δεν έπεσε κάτω από τα τρία γκολ και ο Ολυμπιακός εξασφάλισε ένα σημαντικό “τρίποντο”, στην πρεμιέρα του πολύ ισορροπημένου Α΄ ομίλου.

Τα οκτάλεπτα: 2-3, 4-1, 5-4, 2-1

Διαιτητές: Κολόμπο (Ιταλία), Σβαρτς (Ισραήλ)

Οι συνθέσεις:

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Ελβις Φάτοβιτς): Τζωρτζάτος, Ανγκιαλ 2, Γκίλλας 2, Γενηδουνιάς 2, Φουντούλης, Γούβης, Ζάλανκι 6, Δήμου 1, Αλαφραγκής, Κάκαρης, Νικολαϊδης, Παπαναστασίου, Ζερδεβάς, Πούρος

ΜΛΑΝΤΟΣΤ ΖΑΓΚΡΕΜΠ (Ζόραν Μπάιτς): Μάρσελιτς, Μπάσιτς 1, Τόντσινιτς, Μπουλιούμπασιτς 1, Μπάμπιτς, Μπίλιακα 1, Μπούκιτς 1, Λάζιτς 1, Ναγκάεφ 2, Βρλιτς, Βουκίτσεβιτς 1, Χάρκοφ 1, Τσούμπρανιτς, Λόντσαρ