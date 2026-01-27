Μετα τον Γιούλιους Κιουν στα “ερυθρόλευκα” ντύθηκε και ο Σίμε Ίβιτς. Με διαφορά μίας ημέρας οι δύο παίκτες, οι οποίοι μέχρι πρότινος φορούσαν τη φανέλα της ΑΕΚ, μεταπήδησαν στον Ολυμπιακό, ο οποίος, μετά την απόκτηση του Γερμανού ίντερ, επισημοποίησε την προσθήκη και του 33χρονου Κροάτη.

Σε δήλωσή του στην ιστοσελίδα του συλλόγου ο έμπειρος ίντερ, ανέφερε: «Είμαι χαρούμενος. Ανυπομονώ να ενταχθώ στον Ολυμπιακό! Πιστεύω, ότι με τη δουλειά και την εμπειρία μου, θα βοηθήσω την ομάδα και τον σύλλογο».

Η ανακοίνωση του Ερασιτέχνη Ολυμπιακού για τον Ίβιτς:

«Ο ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Σ.Φ.Π. ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας του με τον Σίμε Ίβιτς. Ο διεθνής Κροάτης ίντερ (21/1/1993, 1,95μ.) υπέγραψε το νέο του συμβόλαιο και εντάσσεται στο ρόστερ της ομάδας χάντμπολ του συλλόγου.

Στο πρώτο μισό της σεζόν 2025-26, ο διεθνής Κροάτης αγωνίστηκε στην ΑΕΚ. Ξεκίνησε την καριέρα του στην κροατική RK NEXE Našice και το 2014, μετακόμισε στην RK Celje, με την οποία κατέκτησε το πρωτάθλημα και το Κύπελλο Σλοβενίας (2015).

Επίσης, έχει αγωνιστεί στο κορυφαίο πρωτάθλημα, την γερμανική Bundesliga, με τις HC Erlangen (2019-21) και SC DHfK Leipzig (2021-23), καθώς και σε τρεις ομάδες της Γαλλίας. Ο Κροάτης ίντερ έχει κατακτήσει ένα πρωτάθλημα Λευκορωσίας, με την Brest GK Meschkow, ενώ έχει αγωνιστεί και στην Πολωνία (Wisła Płock).

Ο διεθνής Κροάτης έχει μεγάλη εμπειρία από το EHF Champions League, μετρώντας 199 γκολ.

Προηγούμενες ομάδες:

2012-14 RK NEXE Našice (Κροατία)

2014-16 RK Celje (Σλοβενία)

2016 HBC Nantes (Γαλλία)

2016-18 Wisła Płock (Πολωνία)

2018-19 Brest GK Meschkow (Λευκορωσία)

2019-21 HC Erlangen (Γερμανία)

2021-23 SC DHfK Leipzig (Γερμανία)

2023-24 Pays d’Aix UC (Γαλλία)

2024-25 Limoges Handball (Γαλλία)

2025 AEK».