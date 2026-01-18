Η Δράμα επέστρεψε στις νίκες στην 13η αγωνιστική της Handball Premier, επικρατώντας του Α.Σ.Ε. Δούκα με 33-21 και βάζοντας τέλος στο αρνητικό σερί των τριών διαδοχικών ηττών.

Η ομάδα του Σάκη Βαλαβάνη είχε πρωταγωνιστή τον Χόρβατ, ο οποίος πραγματοποίησε ντεμπούτο με 6 γκολ, ενώ με τη νίκη αυτή έφτασε τους 8 βαθμούς και ανέβηκε στην 8η θέση της βαθμολογίας.

Η 13η αγωνιστική της Handball Premier:

ΠΑΟΚ-Διομήδης Άργους 39-23

Αθηναϊκός-ΓΑΣ Κιλκίς 23-30

Φέρωνας Βέροιας-Ιωνικός Ν.Φ. 32-38

Δράμα 1986-ΑΣΕ Δούκα 33-21

Ολυμπιακός/Όμιλος Ξυνή-ΕΣΝ Βριλησσίων 28/1

ΑΕΚ-Ζαφειράκης Νάουσας Αναβλήθηκε

Βαθμολογία (σε 13 αγώνες)

ΑΕΚ 22

ΠΑΟΚ 22

Ολυμπιακός/Όμιλος Ξυνή 20 -12αγ.

Ιωνικός Ν.Φ. 17

Αθηναϊκός 15

ΓΑΣ Κιλκίς 14

Ζαφειράκης Νάουσας 11 -12αγ.

Διομήδης Άργους 8

Δράμα 1986 8

ΕΣΝ Βριλησσίων 7 -12αγ.

ΑΣΕ Δούκα 7

Φέρωνας Βέροιας 1