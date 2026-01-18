Η Δράμα επέστρεψε στις νίκες στην 13η αγωνιστική της Handball Premier, επικρατώντας του Α.Σ.Ε. Δούκα με 33-21 και βάζοντας τέλος στο αρνητικό σερί των τριών διαδοχικών ηττών.
Η ομάδα του Σάκη Βαλαβάνη είχε πρωταγωνιστή τον Χόρβατ, ο οποίος πραγματοποίησε ντεμπούτο με 6 γκολ, ενώ με τη νίκη αυτή έφτασε τους 8 βαθμούς και ανέβηκε στην 8η θέση της βαθμολογίας.
Η 13η αγωνιστική της Handball Premier:
ΠΑΟΚ-Διομήδης Άργους 39-23
Αθηναϊκός-ΓΑΣ Κιλκίς 23-30
Φέρωνας Βέροιας-Ιωνικός Ν.Φ. 32-38
Δράμα 1986-ΑΣΕ Δούκα 33-21
Ολυμπιακός/Όμιλος Ξυνή-ΕΣΝ Βριλησσίων 28/1
ΑΕΚ-Ζαφειράκης Νάουσας Αναβλήθηκε
Βαθμολογία (σε 13 αγώνες)
ΑΕΚ 22
ΠΑΟΚ 22
Ολυμπιακός/Όμιλος Ξυνή 20 -12αγ.
Ιωνικός Ν.Φ. 17
Αθηναϊκός 15
ΓΑΣ Κιλκίς 14
Ζαφειράκης Νάουσας 11 -12αγ.
Διομήδης Άργους 8
Δράμα 1986 8
ΕΣΝ Βριλησσίων 7 -12αγ.
ΑΣΕ Δούκα 7
Φέρωνας Βέροιας 1