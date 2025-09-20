Εμφατική νίκη με 37-25 πήρε ο πρωταθλητής Ελλάδας και κάτοχος του φετινού Super Cup Ολυμπιακός επί του ΠΑΟΚ, στην Ηλιούπολη στην πρεμιέρα της Handball Premier.

Στο α’ μέρος το παιχνίδι ήταν ντέρμπι και παρά το προβάδισμα 5 τερμάτων (10-5) των «ερυθρόλευκων», ο δικέφαλος του Βορρά κατάφερε να πλησιάσει και στην ανάπαυλα το σκορ ήταν 16-14.

Στο β’ μέρος ωστόσο η εικόνα ήταν διαφορετική, αφού οι Πειραιώτες με σερί 4-0 και επιμέρους σκορ 11-1 έφτασαν στο 27-16 (43′) και ουσιαστικά «κλείδωσαν» τη νίκη.

Ο Διομήδης Άργους επικράτησε εκτός έδρας με 30-28 του ΓΑΣ Κιλκίς με πρώτους σκόρερ τους Τσάκαλο (10 γκολ) και Τρούλο (9 γκολ) που σημείωσαν τα 2/3 των τερμάτων της ομάδας τους.

Ο νεοφώτιστος Φέρωνας έκανε την έκπληξη και κέρδισε ένα βαθμό (33-33) απέναντι στον Δούκα που μπορεί να αποδειχθεί πολύτιμος για την παραμονή στην κατηγορία.

Στη Δράμα η τοπική ομάδα παρά τις σημαντικές απουσίες των Παπαδόπουλου (τιμωρημένος) και Κρητικού (τραυματίας) νίκησε 37-31 τα Βριλήσσια με καλή εμφάνιση στο β’ ημίχρονο και πρώτο σκόρερ (7 γκολ) τον Κοτσιώνη.

Σε αναμετρήσεις της 1ης αγωνιστικής στη Handball Premier σημειώθηκαν τα εξής αποτελέσματα:

ΣΑΒΒΑΤΟ 20/9

ΓΑΣ Κιλκίς-Διομήδης Άργους 28-30

Δράμα 1986-EΣΝ Βριλησσίων 37-31

Ολυμπιακός/Όμιλος Ξυνή-ΠΑΟΚ 37-25

Φέρωνας Βέροιας-ΑΣΕ Δούκα 33-33

ΚΥΡΙΑΚΗ 21/9

ΟΑΚΑ 19:00 ΑΕΚ-Ιωνικός Ν.Φ. (Γερουλάνος-Γερουλάνος)

ΔΕΥΤΕΡΑ 22/9

«Σ. Καραλής» 17:00 Αθηναϊ