Εμφατική νίκη με 37-25 πήρε ο πρωταθλητής Ελλάδας και κάτοχος του φετινού Super Cup Ολυμπιακός επί του ΠΑΟΚ, στην Ηλιούπολη στην πρεμιέρα της Handball Premier.
Στο α’ μέρος το παιχνίδι ήταν ντέρμπι και παρά το προβάδισμα 5 τερμάτων (10-5) των «ερυθρόλευκων», ο δικέφαλος του Βορρά κατάφερε να πλησιάσει και στην ανάπαυλα το σκορ ήταν 16-14.
Στο β’ μέρος ωστόσο η εικόνα ήταν διαφορετική, αφού οι Πειραιώτες με σερί 4-0 και επιμέρους σκορ 11-1 έφτασαν στο 27-16 (43′) και ουσιαστικά «κλείδωσαν» τη νίκη.
Ο Διομήδης Άργους επικράτησε εκτός έδρας με 30-28 του ΓΑΣ Κιλκίς με πρώτους σκόρερ τους Τσάκαλο (10 γκολ) και Τρούλο (9 γκολ) που σημείωσαν τα 2/3 των τερμάτων της ομάδας τους.
Ο νεοφώτιστος Φέρωνας έκανε την έκπληξη και κέρδισε ένα βαθμό (33-33) απέναντι στον Δούκα που μπορεί να αποδειχθεί πολύτιμος για την παραμονή στην κατηγορία.
Στη Δράμα η τοπική ομάδα παρά τις σημαντικές απουσίες των Παπαδόπουλου (τιμωρημένος) και Κρητικού (τραυματίας) νίκησε 37-31 τα Βριλήσσια με καλή εμφάνιση στο β’ ημίχρονο και πρώτο σκόρερ (7 γκολ) τον Κοτσιώνη.
Σε αναμετρήσεις της 1ης αγωνιστικής στη Handball Premier σημειώθηκαν τα εξής αποτελέσματα:
ΣΑΒΒΑΤΟ 20/9
ΓΑΣ Κιλκίς-Διομήδης Άργους 28-30
Δράμα 1986-EΣΝ Βριλησσίων 37-31
Ολυμπιακός/Όμιλος Ξυνή-ΠΑΟΚ 37-25
Φέρωνας Βέροιας-ΑΣΕ Δούκα 33-33
ΚΥΡΙΑΚΗ 21/9
ΟΑΚΑ 19:00 ΑΕΚ-Ιωνικός Ν.Φ. (Γερουλάνος-Γερουλάνος)
ΔΕΥΤΕΡΑ 22/9
«Σ. Καραλής» 17:00 Αθηναϊ