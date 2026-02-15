Η ομάδα χάντμπολ της ΑΕΚ πήρε με άνεση τη νίκη στη Νέα Κίο, επικρατώντας 30-25 του Διομήδη Άργους, στο πλαίσιο της 16ης αγωνιστικής του Πρωταθλήματος της Handball Premier και πήρε ένα ακόμα σημαντικό δίποντο εν όψει της δύσκολης συνέχειας.

Η Ένωση προηγήθηκε 5-0, με τους γηπεδούχους να μειώνουν σε 8-7, ωστόσο στη συνέχεια δεν απειλήθηκε ιδιαίτερα. Η ομάδα του Αλέξη Αλβανού διατήρησε την ψυχραιμία της και τις καλές της ενέργειες και με άνεση έμενε σε θέση οδηγού, φτάνοντας στη νίκη.

Η 16η αγωνιστική:

Ζαφειράκης Νάουσας-Ολυμπιακός/Όμιλος Ξυνή 20-41

Ιωνικός Ν.Φ.-ΠΑΟΚ 32-29

ΓΑΣ Κιλκίς-Δράμα 1986 26-28

Αθηναϊκός-Φέρωνας Βέροιας 36-28

Διομήδης Άργους-ΑΕΚ 25-30

Δευτέρα 16/2

«Δαΐς» 18:00 AΣΕ Δούκα-ΕΣΝ Βριλησσίων (Τζαφερόπουλος-Πατιός) –ΕΡΤFLIX–

Βαθμολογία (σε 16 αγώνες)

ΑΕΚ 29

Ολυμπιακός/Όμιλος Ξυνή 26 -15αγ.

ΠΑΟΚ 26

Ιωνικός Ν.Φ. 20

Αθηναϊκός 17

ΓΑΣ Κιλκίς 16

Δράμα 1986 13

Ζαφειράκης Νάουσας 13

Διομήδης Άργους 12

ΕΣΝ Βριλησσίων 7 -15αγ.

ΑΣΕ Δούκα 7 -14αγ.

Φέρωνας Βέροιας 2