Η ομάδα χάντμπολ της ΑΕΚ πήρε με άνεση τη νίκη στη Νέα Κίο, επικρατώντας 30-25 του Διομήδη Άργους, στο πλαίσιο της 16ης αγωνιστικής του Πρωταθλήματος της Handball Premier και πήρε ένα ακόμα σημαντικό δίποντο εν όψει της δύσκολης συνέχειας.
Η Ένωση προηγήθηκε 5-0, με τους γηπεδούχους να μειώνουν σε 8-7, ωστόσο στη συνέχεια δεν απειλήθηκε ιδιαίτερα. Η ομάδα του Αλέξη Αλβανού διατήρησε την ψυχραιμία της και τις καλές της ενέργειες και με άνεση έμενε σε θέση οδηγού, φτάνοντας στη νίκη.
Η 16η αγωνιστική:
Ζαφειράκης Νάουσας-Ολυμπιακός/Όμιλος Ξυνή 20-41
Ιωνικός Ν.Φ.-ΠΑΟΚ 32-29
ΓΑΣ Κιλκίς-Δράμα 1986 26-28
Αθηναϊκός-Φέρωνας Βέροιας 36-28
Διομήδης Άργους-ΑΕΚ 25-30
Δευτέρα 16/2
«Δαΐς» 18:00 AΣΕ Δούκα-ΕΣΝ Βριλησσίων (Τζαφερόπουλος-Πατιός) –ΕΡΤFLIX–
Βαθμολογία (σε 16 αγώνες)
ΑΕΚ 29
Ολυμπιακός/Όμιλος Ξυνή 26 -15αγ.
ΠΑΟΚ 26
Ιωνικός Ν.Φ. 20
Αθηναϊκός 17
ΓΑΣ Κιλκίς 16
Δράμα 1986 13
Ζαφειράκης Νάουσας 13
Διομήδης Άργους 12
ΕΣΝ Βριλησσίων 7 -15αγ.
ΑΣΕ Δούκα 7 -14αγ.
Φέρωνας Βέροιας 2