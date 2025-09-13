Ο ΠΑΟΚ επικράτησε και στον δεύτερο αγώνα των Βριλησσίων (33-24) στο «Φιλίππειο» της Βέροιας και με συνολικό σκορ 60-44 προκρίθηκε πανηγυρικά στον 2ο γύρο του ΕΗF European Cup όπου και θα αντιμετωπίσει τη Χολόν από το Ισραήλ.
Τα πεντάλεπτα: 2-2, 7-6, 10-8, 13-10, 15-10, 17-14 (ημχ), 19-15, 25-16, 27-18, 28-21, 31-23, 33-24
ΠΑΟΚ (Ανανιάδης): Λαδάκης 1, Κατσούνης, Ελευθεριάδης 7, Παπαβασίλης 6, Φεράς 4, Τεμελκόσκι 1, Νικολαϊδης, Ιωάννου 5, Εσάμ 1, Μπουμπουλέντρας, Ορφανουδάκης, Μαρίνος, Μπάτζιος 1, Δομπρής 4, Τριανταφυλλίδης 3, Άρσιτς.
Βριλήσσια (Τούτσης): Γιασίν 1, Γκρεγκουλόφσκι, Βόλινετς 1, Κολεζάκης 2, Μάλλιος, Μπραουδάκης, Αντωνιάδης, Μ. Στάθης 7, Βαρδαξόπουλος 1, Κιούσης, Μπάγιος 1, Γιάνους 2, Π. Στάθης 2, Μπαλάσκας 3, Τόμσον 1, Στεφανίτσης 1.
Διαιτητές: Γερλέτσκι- Λάμπουν (Πολωνία), Παρατηρητής: Θεοφάνους(Κύπρος), Δίλεπτα: 3-3, Πέναλτι: 4/4-1/2