Με νίκη ολοκλήρωσε ο Ολυμπιακός/Όμιλος Ξυνή τις υποχρεώσεις του στην κανονική περίοδο της Α1 χάντμπολ των ανδρών, καθώς επιβλήθηκε 45-28 του Διομήδη Άργους στη Νέα Κίο, στην κεκλεισμένων των θυρών αναμέτρηση με την οποία ολοκληρώθηκε η 22η και τελευταία αγωνιστική.

Χάρη στο αποτέλεσμα αυτό, η ομάδα του Ρικάρντο Τριλίνι, η οποία είχε ήδη εξασφαλίσει την πρωτιά στην κανονική περίοδο και το απόλυτο πλεονέκτημα έδρας στα πλέι οφ, άφησε πίσω την απογοήτευση του αποκλεισμού από την GRK Οχρίδας στα προημιτελικά του European Cup και πήρε ψυχολογική «ώθηση» εν όψει της post season, όπου θα αντιμετωπίσει στα ημιτελικά τον Ιωνικό Νέας Φιλαδέλφειας.

Από την πλευρά του, ο Διομήδης Άργους δεν κατάφερε να πάρει τη νίκη που θα τον… έστελνε στην πέμπτη θέση της κατάταξης, η οποία χαρίζει ένα ευρωπαϊκό εισιτήριο. Έτσι, οι «λύκοι» παρέμειναν έκτοι στη βαθμολογία και την έξοδο στην Ευρώπη πανηγυρίζει η Δράμα 1986.

Η 22η και τελευταία αγωνιστικής για την κανονική περίοδο στην Handball Premier:

Σάββατο 28/3

ΓΑΣ Κιλκίς-Ζαφειράκης Νάουσας 31-29

Αθηναϊκός-Ιωνικός Ν.Φ. 24-27

Φέρωνας Βέροιας-ΕΣΝ Βριλησσίων 29-38

Κυριακή 29/3

ΑΕΚ-ΑΣΕ Δούκα 43-29

Δευτέρα 30/3

Δράμα 1986-ΠΑΟΚ 36-33

Μ. Τετάρτη 8/4

Διομήδης Άργους-Ολυμπιακός/Όμιλος Ξυνή 28-45

Βαθμολογία (σε 22 αγώνες)

Ολυμπιακός/Όμιλος Ξυνή 40

ΑΕΚ 38

ΠΑΟΚ 35

Ιωνικός Ν.Φ. 28

—————————

Δράμα 1986 21

Διομήδης Άργους 20

ΓΑΣ Κιλκίς 18

Αθηναϊκός 17

Ζαφειράκης Νάουσας 15

ΑΣΕ Δούκα 15

—————————

ΕΣΝ Βριλησσίων 15 – Υποβιβάστηκε

Φέρωνας Βέροιας 2 – Υποβιβάστηκε