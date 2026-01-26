Στις 15 Ιανουαρίου η ανδρική ομάδα χάντμπολ της ΑΕΚ ανακοίνωσε την απόκτηση του Βραζιλιάνου Ντένις Μπάρος, ο οποίος είχε έρθει το περασμένο καλοκαίρι στην Ελλάδα για λογαριασμό του Ολυμπιακού.

Περίπου δέκα ημέρες μετά, οι πρωταθλητές Ελλάδας έκαναν τη… ρελάνς, γνωστοποιώντας τη μεταγραφή του Γερμανού Γιούλιους Κιουν, ο οποίος στο πρώτο μισό της αγωνιστικής περιόδου 2025-26 αγωνίστηκε στον «Δικέφαλο». Πριν ενταχθεί στο δυναμικό του «Δικεφάλου», ο 32χρονος αριστερός ίντερ είχε αγωνιστεί μόνο σε συλλόγους της πατρίδας του, μετρώντας 11 χρόνια εμπειρίας στην Bundesliga, ενώ είναι διεθνής με την εθνική Γερμανίας, με την οποία έχει κατακτήσει το 2016 το χρυσό μετάλλιο στο EURO και το χάλκινο στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Ρίο ντε Τζανέιρο.

Σε δήλωσή του στην ιστοσελίδα του συλλόγου μετά την επισημοποίηση της συμφωνίας των δύο πλευρών, το νέο μεταγραφικό απόκτημα του Ολυμπιακού τόνισε: «Σε μια πολύ δύσκολη στιγμή, ο Ολυμπιακός μου έδωσε τη στήριξη που χρειαζόμουν, για να προχωρήσω επιτέλους! Είμαι πραγματικά ευγνώμων για την εμπιστοσύνη που μου έδειξε ο σύλλογος. Ο επαγγελματισμός και οι ειλικρινείς συζητήσεις από την αρχή, σήμαιναν πολλά για μένα. Είμαι ενθουσιασμένος και έτοιμος να δώσω τα πάντα για αυτή την ομάδα».

Η ανακοίνωση:

«Ο ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Σ.Φ.Π. ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας του με τον Γιούλιους Κιουν. Ο διεθνής Γερμανός αριστερός ίντερ (1/4/1993, 1,98μ.) υπέγραψε το νέο του συμβόλαιο και εντάσσεται στο ρόστερ της ομάδας χάντμπολ του συλλόγου.

Ο Κιουν αποτελεί ένα σπουδαίο όνομα στο ευρωπαϊκό χάντμπολ. Πρωταθλητής Ευρώπης με την Εθνική Γερμανίας, το 2016, ενώ έχει στο παλμαρέ του και χάλκινο μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Ρίο Ντε Τζανέιρο (2016). Ο Κουν μετράει 92 συμμετοχές με την Εθνική Γερμανίας και 294 γκολ.

Ο Κιουν διαθέτει μεγάλη εμπειρία από το κορυφαίο πρωτάθλημα του κόσμου, τη γερμανική Bundesliga, όπου αγωνίστηκε για 11 χρόνια! Ο Γερμανός ίντερ έχει φορέσει τις φανέλες των HSG Düsseldorf, TUSEM Essen, Gummersbach (Γερμανία), MT Melsungen και BBM Bietigheim. Το πρώτο μισό της σεζόν 2025-26, ο Κιουν αγωνίστηκε στην ΑΕΚ.

Προηγούμενες ομάδες:

2011-12 HSG Düsseldorf (Γερμανία)

2012-14 TUSEM Essen (Γερμανία)

2014-17 VfL Gummersbach (Γερμανία)

2017-24 MT Melsungen (Γερμανία)

2024-25 SG BBM Bietigheim (Γερμανία)

2025 AEK».