Ο Ολυμπιακός σφράγισε την πρόκρισή του στους «16» του EHF European Cup, επικρατώντας και στη ρεβάνς της Κασάνο, αυτή τη φορά με 29-26 στην Ιταλία. Οι «ερυθρόλευκοι», που είχαν επικρατήσει 25-20 στο πρώτο ματς στην Ηλιούπολη, επέβαλαν από νωρίς τον ρυθμό τους, δημιούργησαν ασφαλές προβάδισμα από το ημίχρονο και άντεξαν στην πίεση των γηπεδούχων στο τέλος.

Πρώτος σκόρερ ήταν ο Κανιέτε με 9 γκολ, ενώ Σλίσκοβιτς και Σάββας πρόσθεσαν 5 και 4 αντίστοιχα για την ομάδα του Ρικάρντο Τριλίνι.

Τα πεντάλεπτα: 0-5, 0-6, 3-9, 4-11, 6-13, 10-16 (ημχ.) 11-17, 14-19, 17-22, 21-25, 23-26, 26-29

Κασάνο (Ματέο Μπελότι): Λάζαρι 3, Φαντινάτο, Σαβίνι 2, Μορέτι, Έστλινγκ 5, Μονκιαρντίνι, Μάτσα 5, Σαλβάτι, Αντάμο 6, Βολάρεβιτς, Ντόριο, Πρεβόστι, Λα Μπρούνα 1, Μπράνκα 3, Κάμπιρ 2, Γεζντιμίροβιτς, Ρίβα

Ολυμπιακός (Ρικάρντο Τριλίνι): Ντιόγκο Βαλέριο, Εσκαλόνα 2, Βίντα 1, Τζίμπουλας 1, Παπαντωνόπουλος, Κανιέτε 9, Κανδύλας 1, Σλίσκοβιτς 5, Τσαναξίδης 1, Πέσο, Σούργκιελ 1, Μάνθος 2, Μπάρος 1, Πασσιάς, Μιχαηλίδης 1, Σάββας 4.

Μαχητικός ΠΑΟΚ, νίκησε τη Μπεσίκτας αλλά αποκλείστηκε

Ο ΠΑΟΚ πάλεψε μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο για να ανατρέψει το -5 της Κωνσταντινούπολης, νίκησε τη Μπεσίκτας με 29-25 στη Θεσσαλονίκη, αλλά δεν κατάφερε να πάρει την πρόκριση στους «16» του European Cup. Ο Δικέφαλος μπήκε με τρομερή ένταση στο παιχνίδι, έφτασε δύο φορές στο +6 και έκλεισε το ημίχρονο στο 14-11, κρατώντας ζωντανές τις ελπίδες του.

Στο δεύτερο μέρος η ομάδα του Μπάμπη Ανανιάδη άνοιξε ακόμη περισσότερο τη διαφορά, αγγίζοντας το +7 (19-12, 20-13), όμως η Μπεσίκτας κατάφερε να επιστρέψει και να ισοφαρίσει σε 23-23 πέντε λεπτά πριν το τέλος. Ο ΠΑΟΚ συνέχισε να κυνηγά το θαύμα και πήρε τη νίκη, όμως το 29-25 δεν αρκούσε για να καλυφθεί το 30-25 του πρώτου παιχνιδιού. Κορυφαίος των «ασπρόμαυρων» ήταν ο Δομπρής με 9 γκολ, ενώ Ραγκάμπ και Ελευθεριάδης πρόσθεσαν από 5.

Η Δράμα κοίταξε στα μάτια την Ντούκλα Πράγας και πάλεψε μέχρι το τέλος, όμως ηττήθηκε με 31-30 (ημ. 17-16) και αποχαιρέτησε το European Cup, έχοντας χάσει και το πρώτο παιχνίδι στην Τσεχία με 27-20. Παρά τον αποκλεισμό, το κοινό στο «Δ. Κραχτίδης» αναγνώρισε την προσπάθεια της ομάδας του Σάκη Βαλαβάνη και τη χειροκρότησε θερμά.