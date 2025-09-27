O ΠΑΟΚ πήρε σπουδαίο «διπλό» με το 29-22 επί του Διομήδη Άργους, για την 2η αγωνιστική της Α1 χάντμπολ των Ανδρών, πανηγυρίζοντας την πρώτη του εφετινή νίκη στο πρωτάθλημα.

Στη Νάουσα, η ΑΕΚ ανέβασε στροφές στο δεύτερο ημίχρονο και έκοψε πρώτη το… νήμα του τερματισμού με 35-25 επί του Ζαφειράκη, γράφοντας το «2 στα 2» στην εφετινή Handball Premier.

Στα Βριλήσσια, ο Ολυμπιακός επικράτησε άνετα με 36-22 της τοπικής ομάδας και παρέμεινε και αυτός αήττητος στην κορυφή της βαθμολογίας, ενώ ο Δούκας νίκησε με 30-29 τη Δράμα στο Δαΐς.

Η 2η αγωνιστική στη Handball Premier:

Διομήδης Άργους-ΠΑΟΚ 22-29

Ζαφειράκης Νάουσας-ΑΕΚ 25-35

ΑΣΕ Δούκα-Δράμα 1986 30-29

ΕΣΝ Βριλησσίων-Ολυμπιακός/Όμιλος Ξυνή 22-36

ΓΑΣ Κιλκίς-Αθηναϊκός 25-25

Ιωνικός Ν.Φ.-Φέρωνας 41-33

Βαθμολογία (σε 2 αγώνες)

Ολυμπιακός/Όμιλος Ξυνή 4

ΑΕΚ 4

Αθηναϊκός 3

ΑΣΕ Δούκα 3

Δράμα 1986 2

Διομήδης Άργους 2

Ιωνικός Ν.Φ. 2

ΠΑΟΚ 2

Φέρωνας Βέροιας 1

ΓΑΣ Κιλκίς 1

Ζαφειράκης Νάουσας 0

ΕΣΝ Βριλησσίων 0