O ΠΑΟΚ πήρε σπουδαίο «διπλό» με το 29-22 επί του Διομήδη Άργους, για την 2η αγωνιστική της Α1 χάντμπολ των Ανδρών, πανηγυρίζοντας την πρώτη του εφετινή νίκη στο πρωτάθλημα.
Στη Νάουσα, η ΑΕΚ ανέβασε στροφές στο δεύτερο ημίχρονο και έκοψε πρώτη το… νήμα του τερματισμού με 35-25 επί του Ζαφειράκη, γράφοντας το «2 στα 2» στην εφετινή Handball Premier.
Στα Βριλήσσια, ο Ολυμπιακός επικράτησε άνετα με 36-22 της τοπικής ομάδας και παρέμεινε και αυτός αήττητος στην κορυφή της βαθμολογίας, ενώ ο Δούκας νίκησε με 30-29 τη Δράμα στο Δαΐς.
Η 2η αγωνιστική στη Handball Premier:
Διομήδης Άργους-ΠΑΟΚ 22-29
Ζαφειράκης Νάουσας-ΑΕΚ 25-35
ΑΣΕ Δούκα-Δράμα 1986 30-29
ΕΣΝ Βριλησσίων-Ολυμπιακός/Όμιλος Ξυνή 22-36
ΓΑΣ Κιλκίς-Αθηναϊκός 25-25
Ιωνικός Ν.Φ.-Φέρωνας 41-33
Βαθμολογία (σε 2 αγώνες)
Ολυμπιακός/Όμιλος Ξυνή 4
ΑΕΚ 4
Αθηναϊκός 3
ΑΣΕ Δούκα 3
Δράμα 1986 2
Διομήδης Άργους 2
Ιωνικός Ν.Φ. 2
ΠΑΟΚ 2
Φέρωνας Βέροιας 1
ΓΑΣ Κιλκίς 1
Ζαφειράκης Νάουσας 0
ΕΣΝ Βριλησσίων 0