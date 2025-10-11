Την υπέρβαση θα χρειαστεί η ομάδα χάντμπολ ανδρών της Δράμας 1986 για να συνεχίσει την πορεία της στο European Cup. Το συγκρότημα του Σάκη Βαλαβάνη ηττήθηκε 32-27 από τη Λόβτσεν Τσέτινιε στο Μαυροβούνιο και πλέον θα χρειαστεί να υπερκαλύψει τη διαφορά των πέντε γκολ στη ρεβάνς που θα γίνει το επόμενο Σάββατο (18/10, 18:00) στο «Δημήτρης Κραχτίδης».

Στο ημίχρονο το σκορ ήταν 18-14 ενώ τα γκολ της ελληνικής ομάδας σημείωσαν οι: Χαϊτίδης (7), Αδάμ Παπαδόπουλος (6), Μανωλούδης (3) Κοτσιώνης (4), Κρητικός (2), Λασχάκου (2) Τσαμεσίδης (3)

Για την Τσετίνιε 11 γκολ πέτυχε ο Περούνιτσιτς και 5 ο Στάνκοβιτς.