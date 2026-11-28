Ο Ολυμπιακός/Όμιλος Ξυνή συνέτριψε για δεύτερη φορά μέσα σε δύο μέρες τη Σλόγκα Ντομπόι και προκρίθηκε με άνεση στους «16» του European Cup ανδρών. Μετά την επικράτηση με 50-39 την Παρασκευή (27/11) στο κλειστό της Ηλιούπολης, οι «ερυθρόλευκοι» νίκησαν σήμερα, στο ίδιο γήπεδο, με 37-20 την ομάδα από τη Βοσνία και έκλεισαν το εισιτήριο με συνολικό σκορ 87-59.

Ο αγώνας δεν αντέχει σε κριτική. Ο Ολυμπιακός κυριάρχησε σε όλη τη διάρκεια, προηγήθηκε στο ημίχρονο με 21-8 και έφτασε με χαρακτηριστική άνεση στη νίκη και στην πρόκριση στην επόμενη φάση της διοργάνωσης.

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