Ο Αλέξης Αλβανός είναι ο διάδοχος του Ρουί Σίλβα στην τεχνική ηγεσία της ανδρικής ομάδας χάντμπολ της ΑΕΚ. Η Ένωση γνωστοποίησε την πρόσληψη του 45χρονου τεχνικού, ο οποίος επιστρέφει στο «τιμόνι» της ομάδας ύστερα από περίπου 2,5 χρόνια. Υπενθυμίζεται ότι ο παλαίμαχος διεθνής δεξιός ίντερ είχε αναλάβει τα «ηνία» των «κιτρινόμαυρων» στις 7 Μαΐου 2022, μετά το πρώτο παιχνίδι της σειράς των τελικών με τον Ολυμπιακό/Όμιλο Ξυνή, αντικαθιστώντας τον Δημήτρη Δημητρούλια, και οδήγησε τον «Δικέφαλο» στην κατάκτηση του πρωταθλήματος.

Η Ερασιτεχνική ΑΕΚ γνωστοποίησε το «διαζύγιο» των δύο πλευρών στις 23 Σεπτεμβρίου 2023, την παραμονή της έναρξης της σεζόν 2023-24, λίγες ημέρες μετά την ήττα της ΑΕΚ στο Σούπερ Καπ από τον Ολυμπιακό στην παράταση με 26-25, στον τελικό που διεξήχθη στο «Δαΐς».

Η Ένωση ανακοίνωσε στις 9 Ιανουαρίου τη λύση της συνεργασίας της με τον 42χρονο Ρουί Σίλβα, η πρόσληψη του οποίου είχε γνωστοποιηθεί την 1η Ιουλίου 2025, με τους Ράφα Ριμπέιρο και Γιάννη Ανταλή να αναλαμβάνουν χρέη υπηρεσιακού προπονητικού διδύμου.

Στις πρώτες δηλώσεις μετά την επισημοποίηση της επιστροφής του στην ΑΕΚ, ο Αλβανός δήλωσε στην ιστοσελίδα του συλλόγου:

«Είναι ιδιαίτερη χαρά που επιστρέφω στην οικογένεια της ΑΕΚ, αν και δεν αισθάνθηκα ότι έφυγα ποτέ. Ο κόσμος ξέρει ότι όλο αυτό γίνεται σε μια δύσκολη στιγμή. Αλλά είμαι πολύ αισιόδοξος ότι θα τα καταφέρουμε. Με σωστό σχεδιασμό, συγκεκριμένο πλάνο που έχουμε, υπομονή και φυσικά πολλή δουλειά, να είναι σίγουρος ο κόσμος μας ότι σύντομα θα βρεθούμε στην κατάσταση που επιθυμούμε και που αρμόζει στην ΑΕΚ. Έχω συμφωνήσει από την πρώτη στιγμή με τον πρόεδρο τον κ. Αλεξίου στο πλάνο και ομολογώ ότι ανυπομονώ να ξεκινήσω δουλειά.

Γίνονται καθοριστικές αλλαγές στην ομάδα, θα ολοκληρωθούν άμεσα και θα είμαστε σύντομα σε αγωνιστική ετοιμότητα. Θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Αλεξίου για την εμπιστοσύνη του, θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Χατσίκα για την πρώτη επαφή και προσέγγιση, θέλω να ευχαριστήσω και τον κύριο Παπασταμάτη που στηρίζει αυτή την προσπάθεια. Ο κόσμος θα είναι μαζί μας, πάντα είναι άλλωστε, καταλαβαίνω την αγωνία των τελευταίων ημερών, αλλά υπάρχει σχέδιο, πλάνο, αποφασιστικότητα και όλοι μαζί θα τα καταφέρουμε, όπως και τις προηγούμενες φορές.

Τέλος, αισθάνομαι την ανάγκη να πω και ένα μεγάλο “ευχαριστώ” στον σύλλογο των Βριλησσίων για την άψογη συνεργασία που είχαμε τα τελευταία 2,5 χρόνια και ιδιαίτερα τα παιδιά και τους γονείς που στήριξαν με όλη τους τη δύναμη. Σε άλλη δήλωση θα ευχαριστήσω και προσωπικά κάποιους συνεργάτες μου».

Η ανακοίνωση της Ερασιτεχνικής ΑΕΚ:

«Η ΑΕΚ με μεγάλη χαρά ανακοινώνει ότι ο Αλέξης Αλβανός αναλαμβάνει τα ηνία της τεχνικής ηγεσίας της ανδρικής ομάδας Χάντμπολ του Συλλόγου!

Ο 46χρονος (09/04/1980) τεχνικός επιστρέφει στον πάγκο του «Δικεφάλου» ύστερα από 2,5 χρόνια. Ο Αλέξης Αλβανός είχε οδηγήσει την ΑΕΚ στον τίτλο του Πρωταθλήματος το 2023, ενώ ήταν μέλος και του προπονητικού τιμ που κατέκτησε το Πρωτάθλημα του 2020 και το τρεμπλ του 2021. Ακόμα, διετέλεσε προπονητής στα τμήματα υποδομής της ΑΕΚ, κατακτώντας διαδοχικούς τίτλους, τόσο στην ΕΣΧΑ, όσο και σε Πανελλήνια Πρωταθλήματα.

Το 2023 ανέλαβε Τεχνικός Διευθυντής Αναπτυξιακών Ηλικιών στα Βριλήσσια, οδηγώντας τα αγωνιστικά τμήματα της Ακαδημίας σε σημαντικές επιτυχίες.

Αλέξη, καλώς ήρθες και πάλι στο σπίτι σου!».