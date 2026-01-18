Ραγδαίες είναι οι αλλαγές στην ομάδα χάντμπολ της ΑΕΚ. Νέα προσθήκη είναι ο Γιάννης Αντωνιάδης, με τον 31χρονο τερματοφύλακα να επιστρέφει στην ομάδα που υπηρέτησε για τρεις σεζόν.

Η ανακοίνωση:

«Η ΑΕΚ βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την έναρξη της συνεργασίας της με τον Γιάννη Αντωνιάδη. Ο 31χρονος (21/10/1994) τερματοφύλακας, ύψους 1.92μ., υπέγραψε το συμβόλαιό του και επιστρέφει στο δυναμικό της ανδρικής ομάδας Χάντμπολ του Συλλόγου, ύστερα από 8 χρόνια.

Ο Γιάννης Αντωνιάδης ξεκίνησε την καριέρα του από την Αναγέννηση Βύρωνα, με την οποία έκανε εξαιρετικές εμφανίσεις στην Handball Premier. Το καλοκαίρι του 2015, η ΑΕΚ τον έκανε δικό της και για 3 σεζόν φορούσε την «κιτρινόμαυρη» φανέλα, συμβάλλοντας στην πορεία της ομάδας έως τους Τελικούς του EHF Challenge Cup το 2018. Το 2018 μετακόμισε στα Βριλήσσια, γράφοντας τη δική του ιστορία με τους «κόκκινους», καθώς για 8 χρόνια αποτελούσε βασικό και αναντικατάστατο μέλος τους. Μάλιστα, την περασμένη αγωνιστική περίοδο συνέβαλε τα μέγιστα στην πορεία των Βριλησσίων έως τον Τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας, όπου ηττήθηκαν από την ΑΕΚ, καθώς και στην έξοδό τους στην Ευρώπη και το EHF European Cup.

Μετά την επισημοποίηση της συμφωνίας, ο Γιάννης Αντωνιάδης δήλωσε στο aek.gr: «Είμαι πολύ χαρούμενος που έρχομαι στην ΑΕΚ! Γνωρίζω το μέγεθος του κλαμπ και θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στον Πρόεδρο, Αλέξη Αλεξίου, τον Γενικό Αρχηγό, Ηλία Χατσίκα και τον προπονητή, Αλέξη Αλβανό. Πάμε γερά, όλοι μαζί για να πετύχουμε τους στόχους μας».

Γιάννη, καλώς ήρθες στην οικογένεια της ΑΕΚ!»