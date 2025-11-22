Δίχως να πιάσει υψηλά στάνταρ απόδοσης, η ΑΕΚ πήρε τη νίκη με 30-28 επί των Βριλησσίων κι επέστρεψε στα θετικά αποτελέσματα στην Handball Premier, έπειτα από την ήττα που υπέστη από τον ΠΑΟΚ.

Στο δεύτερο ημίχρονο οι παίκτες του Σίλβα ανέβασαν στροφές, με τους φιλοξενούμενους στα τελευταία λεπτά να… ροκανίζουν τη διαφορά των 6 τερμάτων που είχαν οι γηπεδούχοι.

Στο άλλο ματς της ημέρας ο Αθηναϊκός επικράτησε του ΑΣΕ Δούκα με 37-33.

Η 10η αγωνιστική στη Handball Premier:

Σάββατο 22/11

ΑΕΚ-ΕΣΝ Βριλησσίων 30-28

Αθηναϊκός-ΑΣΕ Δούκα 37-33

Κυριακή 23/11

Νέα Κίος 17:00 Διομήδης Άργους-Ζαφειράκης Νάουσας (Ζήσης-Χαραλαμπίδης)

Δευτέρα 24/11

Κιλκίς 16:45 ΓΑΣ Κιλκίς-Ιωνικός Ν.Φ. (Τζαφερόπουλος-Πατιός) –ΕΡΤ2ΣΠΟΡ–

Τετάρτη 26/11

Φιλίππειο 18:30 Φέρωνας Βέροιας-ΠΑΟΚ (Γκόγκας-Σαχίνογλου)

Τετάρτη 10/12

«Δ. Κραχτίδης» 17:00 Δράμα 1986-Ολυμπιακός/Όμιλος Ξυνή

Βαθμολογία (σε 9 αγώνες)

ΑΕΚ 18 -10αγ.

Ολυμπιακός/Όμιλος Ξυνή 16

ΠΑΟΚ 14

Αθηναϊκός 13 -10αγ.

Ιωνικός Ν.Φ. 11

Ζαφειράκης Νάουσας 9

Διομήδης Άργους 8

ΓΑΣ Κιλκίς 8

Δράμα 1986 6

ΑΣΕ Δούκα 5 -10αγ.

ΕΣΝ Βριλησσίων 3 -10αγ.

Φέρωνας Βέροιας 1