Η ΑΕΚ επιβλήθηκε τη Δευτέρα με 36-31 του Αθηναϊκού στην αίθουσα «Γ. Κασιμάτης» του ΟΑΚΑ, για τη 15η αγωνιστική της Α1 χάντμπολ των ανδρών, επιστρέφοντας στην κορυφή της βαθμολογίας.

Αυτή ήταν η πρώτη νίκη μέσα στο 2026 για την «Ένωση», η οποία πλέον είναι στο +1 από τον -κάτοχο του τίτλου- Ολυμπιακό/Όμιλο Ξυνή και τον ΠΑΟΚ.

Πλέον, η ομάδα του Αλέξη Αλβανού στρέφει την προσοχή της στο φάιναλ-φορ του Κυπέλλου (8-9 Φεβρουαρίου στο Κλειστό του Καματερού), όπου θα αναμετρηθεί στον δεύτερο ημιτελικό με τον Ιωνικό Νέας Φιλαδελφείας.

ΑΕΚ-Αθηναϊκός 36-31

Τα πεντάλεπτα: 4-1, 7-2, 11-5, 13-8, 15-10, 17-14 (ημ.), 21-18, 22-20, 25-21, 27-24, 32-28, 36-31.

ΑΕΚ (Αλέξης Αλβανός): Αραμπατζής 1, Παναγιώτου 13, Μπάρος 2, Ραντόγισιτς, Πέριν, Γεωργιάδης, Αντωνιάδης, Τοριάνι 7, Κουκουλάς 6, Γκαρέν 4, Κολοβός, Τουρέ 2, Πεϊσότο, Στούμπερ 1, Ριμπέ, Ματέους.

ΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Νίκος Σαμαράς): Παντελάκης, Λόλας 7, Λέκοβιτς, Βούλγαρης Γ. 4, Άλμπεκ 9, Παπάζογλου, Γερουλάνος 4, Τσορτέκης 1, Καλαμάτας, Σφακιωτάκης, Ζαρίκος, Παπαδιονυσίου, Λέκοβιτς Ο, Παγιάτης 3, Βούλγαρης Δ. 3.

Διαιτητές: Κινατζίδης-Φωτακίδης. Δίλεπτα: 4-4. Πέναλτι: 4/4-4/7.

Το πρόγραμμα και τα αποτελέσματα της 15ης αγωνιστικής

  • Ολυμπιακός-Ιωνικός Ν.Φ. 35-25
  • Φερώνας-Κιλκίς 33-33
  • Δράμα-Ζαφειράκης 34-28
  • ΑΕΚ-Αθηναϊκός 36-31
  • ΠΑΟΚ-Δούκας 07/02
  • Βριλήσσια-Διομήδης 11/02

Η βαθμολογία της Handball Premier

  1. AEK 25 (14)
  2. Ολυμπιακός 24 (14)
  3. ΠΑΟΚ 24 (14)
  4. Ιωνικός ΝΦ 18 (15)
  5. Κιλκίς 16 (15)
  6. Αθηναϊκός 15 (14)
  7. Ζαφειράκης 13 (14)
  8. Δράμα 11 (15)
  9. Διομήδης (13)
  10. Βριλήσσια (14)
  11. Δούκας (13)
  12. Φέρωνας 2  (15)

Η επόμενη αγωνιστική

  • 04/02 Ζαφειράκης-Ολυμπιακός
  • 14/02 Δούκας-Βριλήσσια
  • 14/02 Διομήδης-ΑΕΚ
  • 14/02 Κιλκίς-Δράμα
  • 14/02 Ιωνικός Ν.Φ.-ΠΑΟΚ
  • 14/02 Αθηναϊκός-Φερώνας
