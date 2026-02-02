Η ΑΕΚ επιβλήθηκε τη Δευτέρα με 36-31 του Αθηναϊκού στην αίθουσα «Γ. Κασιμάτης» του ΟΑΚΑ, για τη 15η αγωνιστική της Α1 χάντμπολ των ανδρών, επιστρέφοντας στην κορυφή της βαθμολογίας.

Αυτή ήταν η πρώτη νίκη μέσα στο 2026 για την «Ένωση», η οποία πλέον είναι στο +1 από τον -κάτοχο του τίτλου- Ολυμπιακό/Όμιλο Ξυνή και τον ΠΑΟΚ.

Πλέον, η ομάδα του Αλέξη Αλβανού στρέφει την προσοχή της στο φάιναλ-φορ του Κυπέλλου (8-9 Φεβρουαρίου στο Κλειστό του Καματερού), όπου θα αναμετρηθεί στον δεύτερο ημιτελικό με τον Ιωνικό Νέας Φιλαδελφείας.

ΑΕΚ-Αθηναϊκός 36-31

Τα πεντάλεπτα: 4-1, 7-2, 11-5, 13-8, 15-10, 17-14 (ημ.), 21-18, 22-20, 25-21, 27-24, 32-28, 36-31.

ΑΕΚ (Αλέξης Αλβανός): Αραμπατζής 1, Παναγιώτου 13, Μπάρος 2, Ραντόγισιτς, Πέριν, Γεωργιάδης, Αντωνιάδης, Τοριάνι 7, Κουκουλάς 6, Γκαρέν 4, Κολοβός, Τουρέ 2, Πεϊσότο, Στούμπερ 1, Ριμπέ, Ματέους.

ΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Νίκος Σαμαράς): Παντελάκης, Λόλας 7, Λέκοβιτς, Βούλγαρης Γ. 4, Άλμπεκ 9, Παπάζογλου, Γερουλάνος 4, Τσορτέκης 1, Καλαμάτας, Σφακιωτάκης, Ζαρίκος, Παπαδιονυσίου, Λέκοβιτς Ο, Παγιάτης 3, Βούλγαρης Δ. 3.

Διαιτητές: Κινατζίδης-Φωτακίδης. Δίλεπτα: 4-4. Πέναλτι: 4/4-4/7.

Το πρόγραμμα και τα αποτελέσματα της 15ης αγωνιστικής

Ολυμπιακός-Ιωνικός Ν.Φ. 35-25

Φερώνας-Κιλκίς 33-33

Δράμα-Ζαφειράκης 34-28

ΑΕΚ-Αθηναϊκός 36-31

ΠΑΟΚ-Δούκας 07/02

Βριλήσσια-Διομήδης 11/02

Η βαθμολογία της Handball Premier

AEK 25 (14) Ολυμπιακός 24 (14) ΠΑΟΚ 24 (14) Ιωνικός ΝΦ 18 (15) Κιλκίς 16 (15) Αθηναϊκός 15 (14) Ζαφειράκης 13 (14) Δράμα 11 (15) Διομήδης 8 (13) Βριλήσσια 7 (14) Δούκας 7 (13) Φέρωνας 2 (15)

Η επόμενη αγωνιστική