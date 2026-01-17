Ο ΠΑΟΚ επέστρεψε με εμφατικό τρόπο στις αγωνιστικές του υποχρεώσεις στην Handball Premier, μετά τη διακοπή του πρωταθλήματος. Για τη 13η αγωνιστική, οι Θεσσαλονικείς επικράτησαν άνετα του Διομήδη με 39-23, σε αναμέτρηση στην οποία είχαν τον έλεγχο από τα πρώτα λεπτά μέχρι το φινάλε.

Με τη νίκη αυτή, ο ΠΑΟΚ ανέβηκε στην κορυφή της βαθμολογίας, ισοβαθμώντας με την ΑΕΚ, η οποία δεν αγωνίστηκε μετά την αποδοχή του αιτήματός της για αναβολή του αγώνα με τον Ζαφειράκη.

Η 13η αγωνιστική της Handball Premier:

Σάββατο 17/1

ΠΑΟΚ-Διομήδης Άργους 39-23

Αθηναϊκός-ΓΑΣ Κιλκίς 23-30

Φέρωνας Βέροιας-Ιωνικός Ν.Φ. 32-38

Κυριακή 18/1

«Δ. Κραχτίδης» 16:00 Δράμα 1986-ΑΣΕ Δούκα (Τζαφερόπουλος-Τσιάνας)

Ολυμπιακός/Όμιλος Ξυνή-ΕΣΝ Βριλησσίων 28/1

ΑΕΚ-Ζαφειράκης Νάουσας Αναβλήθηκε

Βαθμολογία (σε 12 αγώνες)

ΑΕΚ 22

ΠΑΟΚ 22 -13αγ.

Ολυμπιακός/Όμιλος Ξυνή 20

Ιωνικός Ν.Φ. 17 -13αγ.

Αθηναϊκός 15 -13αγ.

ΓΑΣ Κιλκίς 14 -13αγ.

Ζαφειράκης Νάουσας 11

Διομήδης Άργους 8 -13αγ.

ΕΣΝ Βριλησσίων 7

ΑΣΕ Δούκα 7

Δράμα 1986 6

Φέρωνας Βέροιας 1 -13αγ.