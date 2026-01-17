Ο ΠΑΟΚ επέστρεψε με εμφατικό τρόπο στις αγωνιστικές του υποχρεώσεις στην Handball Premier, μετά τη διακοπή του πρωταθλήματος. Για τη 13η αγωνιστική, οι Θεσσαλονικείς επικράτησαν άνετα του Διομήδη με 39-23, σε αναμέτρηση στην οποία είχαν τον έλεγχο από τα πρώτα λεπτά μέχρι το φινάλε.
Με τη νίκη αυτή, ο ΠΑΟΚ ανέβηκε στην κορυφή της βαθμολογίας, ισοβαθμώντας με την ΑΕΚ, η οποία δεν αγωνίστηκε μετά την αποδοχή του αιτήματός της για αναβολή του αγώνα με τον Ζαφειράκη.
Η 13η αγωνιστική της Handball Premier:
Σάββατο 17/1
ΠΑΟΚ-Διομήδης Άργους 39-23
Αθηναϊκός-ΓΑΣ Κιλκίς 23-30
Φέρωνας Βέροιας-Ιωνικός Ν.Φ. 32-38
Κυριακή 18/1
«Δ. Κραχτίδης» 16:00 Δράμα 1986-ΑΣΕ Δούκα (Τζαφερόπουλος-Τσιάνας)
Ολυμπιακός/Όμιλος Ξυνή-ΕΣΝ Βριλησσίων 28/1
ΑΕΚ-Ζαφειράκης Νάουσας Αναβλήθηκε
Βαθμολογία (σε 12 αγώνες)
ΑΕΚ 22
ΠΑΟΚ 22 -13αγ.
Ολυμπιακός/Όμιλος Ξυνή 20
Ιωνικός Ν.Φ. 17 -13αγ.
Αθηναϊκός 15 -13αγ.
ΓΑΣ Κιλκίς 14 -13αγ.
Ζαφειράκης Νάουσας 11
Διομήδης Άργους 8 -13αγ.
ΕΣΝ Βριλησσίων 7
ΑΣΕ Δούκα 7
Δράμα 1986 6
Φέρωνας Βέροιας 1 -13αγ.