Ο ΓΑΣ Καματερού διπλασίασε τις νίκες του στην Α1 χάντμπολ των γυναικών, καθώς επικράτησε 20-19 του Αθηναϊκού και τον υποχρέωσε στην πρώτη φετινή του ήττα.
Συνοπτικά τα αποτελέσματα της 2ης αγωνιστικής:
Πανελλήνιος Νεάπολης Συκεών-ΑΕΠ Πανόραμα 28-37
ΑΕΣΧ Πυλαίας-Αναγέννηση Άρτας 30-30
Άρης Νικαίας-Νέα Ιωνία 17-30
ΓΑΣ Καματερού-Αθηναϊκός 20-19
ΠΑΟΚ-ΑΕΚ 3/11
Βαθμολογία (σε 2 αγώνες)
ΑΕΠ Πανόραμα 4
ΓΑΣ Καματερού 4
ΑΕΚ 2 -1αγ.
ΠΑΟΚ 2 -1αγ.
Αθηναϊκός 2
Νέα Ιωνία 2
ΑΕΣΧ Πυλαίας 1
Αναγέννηση Άρτας 1
Άρης Νικαίας 0
Πανελλήνιος Νεάπολης Συκεών 0