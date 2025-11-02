Ο ΓΑΣ Καματερού διπλασίασε τις νίκες του στην Α1 χάντμπολ των γυναικών, καθώς επικράτησε 20-19 του Αθηναϊκού και τον υποχρέωσε στην πρώτη φετινή του ήττα.

Συνοπτικά τα αποτελέσματα της 2ης αγωνιστικής:

Πανελλήνιος Νεάπολης Συκεών-ΑΕΠ Πανόραμα 28-37

ΑΕΣΧ Πυλαίας-Αναγέννηση Άρτας 30-30

Άρης Νικαίας-Νέα Ιωνία 17-30

ΓΑΣ Καματερού-Αθηναϊκός 20-19

ΠΑΟΚ-ΑΕΚ 3/11

Βαθμολογία (σε 2 αγώνες)

ΑΕΠ Πανόραμα 4

ΓΑΣ Καματερού 4

ΑΕΚ 2 -1αγ.

ΠΑΟΚ 2 -1αγ.

Αθηναϊκός 2

Νέα Ιωνία 2

ΑΕΣΧ Πυλαίας 1

Αναγέννηση Άρτας 1

Άρης Νικαίας 0

Πανελλήνιος Νεάπολης Συκεών 0