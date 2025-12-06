Εύκολο έργο είχαν οι πρωτοπόροι της Α1 χάντμπολ γυναικών, στις αναμετρήσεις της 7ης αγωνιστικής. Η ΑΕΚ συνέτριψε 41-20 το Πανόραμα και συνεχίζει με το απόλυτο νικών, ενώ ΠΑΟΚ και Νέα Ιωνία δεν είχαν προβλήματα απέναντι σε Καματερό και Πυλαία αντίστοιχα και παραμένουν σε απόσταση δύο βαθμών από την κορυφή. Στο ντέρμπι των νεοφώτιστων, ο Πανελλήνιος Νεάπολης Συκεών πανηγύρισε την παρθενική νίκη της ιστορίας του στη μεγάλη κατηγορία, επικρατώντας στη Νίκαια του τοπικού Άρη με 32-31.

H 7η αγωνιστική στην Α1 χάντμπολ των γυναικών:

ΠΑΟΚ-ΓΑΣ Καματερού 40-21

Αναγέννηση Άρτας-Αθηναϊκός 25-23

Νέα Ιωνία-ΑΕΣΧ Πυλαίας 37-20

Άρης Νικαίας-Πανελλήνιος Νεάπολης Συκεών 31-32

ΑΕΚ-ΑΕΠ Πανόραμα 41-20

Βαθμολογία (σε 7 αγώνες)

ΑΕΚ 14

ΠΑΟΚ 12

Νέα Ιωνία 12

Αναγέννηση Άρτας 9

ΑΕΠ Πανόραμα 7

Αθηναϊκός 5

ΑΕΣΧ Πυλαίας 5

ΓΑΣ Καματερού 4

Πανελλήνιος Νεάπολης Συκεών 2

Άρης Νικαίας 0