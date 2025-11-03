Η ΑΕΚ ήταν η νικήτρια στο ντέρμπι «Δικεφάλων», με το οποίο ολοκληρώθηκε η 2η αγωνιστική στην Α1 χάντμπολ των γυναικών. Η ομάδα του Βύρωνα Παπαδόπουλου επιβλήθηκε 30-24 του ΠΑΟΚ στη Μίκρα και πανηγύρισε το «2 στα 2» στο πρωτάθλημα, την ώρα που ο «Δικέφαλος του βορρά» προερχόταν από νίκη στο ντέρμπι της πρεμιέρας με τη Νέα Ιωνία. Στο ημίχρονο οι «κιτρινόμαυρες» ήταν μπροστά στο σκορ με 18-12.
Στις αναμετρήσεις για την 2η αγωνιστική της Α1 χάντμπολ των γυναικών σημειώθηκαν τα αποτελέσματα:
Πανελλήνιος Νεάπολης Συκεών-ΑΕΠ Πανόραμα 28-37
ΑΕΣΧ Πυλαίας-Αναγέννηση Άρτας 30-30
Άρης Νικαίας-Νέα Ιωνία 17-30
ΓΑΣ Καματερού-Αθηναϊκός 20-19
ΠΑΟΚ-ΑΕΚ 24-30
H ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 2 αγώνες)
ΑΕΚ 4
ΑΕΠ Πανόραμα 4
ΓΑΣ Καματερού 4
ΠΑΟΚ 2
Αθηναϊκός 2
Νέα Ιωνία 2
ΑΕΣΧ Πυλαίας 1
Αναγέννηση Άρτας 1
Άρης Νικαίας 0
Πανελλήνιος Νεάπολης Συκεών 0
Χα.Π.