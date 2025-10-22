Η Νέα Ιωνία κατέκτησε και φέτος το Σούπερ Καπ στο χάντμπολ γυναικών. Η ομάδα του Πάνου Γούσιου, η οποία πανηγύρισε πέρυσι το εγχώριο «τρεμπλ», νίκησε τον ΠΑΟΚ με 19-17, στην αναμέτρηση που διεξήχθη στο «Φιλίππειο» της Βέροιας, και κατέκτησε τον πρώτο τίτλο της αγωνιστικής περιόδου 2025-26.

Ο «Δικέφαλος του βορρά» προηγήθηκε 8-7 στο ημίχρονο, ωστόσο στο β΄ μέρος οι παίκτριες του ΟΦΝΙ ήταν πιο αποτελεσματικές και ψύχραιμες στα κρίσιμα σημεία, προηγήθηκαν 17-14 στο 55΄ και έφτασαν στη νίκη και την κατάκτηση του Σούπερ Καπ, το οποίο είναι το δεύτερο στην ιστορία του συλλόγου, ύστερα από αυτό του 2024. Από την πλευρά τους, οι «ασπρόμαυρες» δεν κατάφεραν να προσθέσουν στην τροπαιοθήκη τους ακόμη ένα Σούπερ Καπ, καθώς είχαν κατακτήσει τον τίτλο στον 1ο τελικό της διοργάνωσης, το 2023.

Μεγάλη πρωταγωνίστρια ήταν η αρχηγός και τερματοφύλακας της Νέας Ιωνίας, Μάγδα Κεπεσίδου, που είχε 14/29 επεμβάσεις (οριακά 50%) και αναδείχθηκε MVP του αγώνα, ενώ εξαιρετικό παιχνίδι έκανε και η γκολκίπερ του ΠΑΟΚ, Εμμανουέλλα Τσικνάκη, με 13/32 αποκρούσεις (40%).

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι δύο ομάδες, οι οποίες αναμένεται ότι θα είναι και φέτος οι βασικές διεκδικήτριες των εγχώριων τίτλων, θα τεθούν εκ νέου αντιμέτωπες την προσεχή Δευτέρα (27/10, 16:45) στο κλειστό της Νέας Ιωνίας, στην αναμέτρηση με την οποία «πέφτει η αυλαία» της 1ης αγωνιστικής στην Α1 χάντμπολ των γυναικών.

Τα πεντάλεπτα: 2-2, 4-4, 4-4, 5-5, 6-7, 7-8 (ημίχρονο), 9-9, 10-10, 13-11, 14-14, 16-14, 19-17.

Νέα Ιωνία (Πάνος Γούσιος): Μ. Κεπεσίδου, Σιμόνοβιτς 3, Μιχαηλίδου, Καραμάνου, Κρνιτς, Γάσπαρη, Μακρή, Φράγκου, Γιαννούλια, Ν. Κεπεσίδου 1, Τσάκαλου 5, Γιαννοπούλου, Ρούσου 4, Νταβίντοβιτς 4, Μυλωνά, Στουγιαννίδου 2.

ΠΑΟΚ (Δημήτρης Πελεκίδης): Τσικνάκη, Κερλίδη, Ε. Τροχίδου, Μεντεσίδου, Κ. Κουκμίση, Γκάτζιου 1, Θεοδοσοπούλου, Ολζόβα 1, Σεβδίλη, Ανδρίτσου 2, Γκραμπάσεβιτς 1, Πρέμοβιτς 8, Σελεμίδου 2, Κουλούρη, Μπουράτο, Μιλόγεβιτς 2.

