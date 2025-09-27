Την πρώτη ευρωπαϊκή νίκη της Ιστορίας της κατέγραψε η ΑΕΚ, κάμπτοντας την αντίσταση της Σέλφος με 32-26, στον πρώτο μεταξύ τους αγώνα για τον 2ο γύρο του European Cup, στο «Γ. Κασσιμάτης».

Η Ένωση, η οποία είχε τον έλεγχο του αγώνα από τα πρώτα λεπτά και δεν απειλήθηκε από τις φιλοξενούμενες μέχρι το φινάλε, έκανε το πρώτο βήμα και πλέον ευελπιστεί το επόμενο Σάββατο στην Ισλανδία να διατηρήσει το πλεονέκτημα και να επιστρέψει «αγκαλιά» με την πρόκριση.

ΑΕΚ (Βύρωνας Παπαδόπουλος): Πυριτίδου, Καρέλα, Βιτκόφσκα, Παναγιωτίδου 5, Παναγιωταράκου, Γκόμες 1, Σαμολαδά 5, Ζενέλι 5, Κατσίκα, Παζίνιο 6, Σαρκίρη, Μανιά 5, Γκονσάλβες 1, Γκόμες, Μπαβαρέσκο, Χένρικ.

Σέλφος (Ορν Θράσταρσον): Γιόχανσντότιρ, Τιρφινγκσντότιρ 3, Μπρασταρντότιρ 5, Μπγιορνσντότιρ 2, Γιόχανσντότιρ, Έιναρσντότιρ 4, Σίβερουντ 4, Άνταλστεινσντότιρ, Ρίκχαρντσντότιρ 1, Ρέικνταλ, Μπγιαρνάντοτιρ, Μπορκελσντότιρ, Μάκγνουσντοτιρ 5, Ομαρσντότιρ, Μπραγκαντότιρ 2, Αχελσντότιρ.