Η ΑΕΚ «άλωσε» το κλειστό της Νέας Ιωνίας και κατέκτησε τον άτυπο τίτλο της «πρωταθλήτριας χειμώνα» στην Α1 χάντμπολ των Γυναικών, ενώ, παράλληλα, διατηρεί το απόλυτο της συγκομιδής…

Ο «Δικέφαλος» επιβλήθηκε εκτός έδρας της -κατόχου του τίτλου- Νέας Ιωνίας με 26-23, στο ντέρμπι κορυφής με το οποίο «έπεσε η αυλαία» της 8ης αγωνιστικής, και πανηγύρισε την όγδοη νίκη του σε ισάριθμα παιχνίδια, ενώ συνεχίζει να απολαμβάνει τη… μοναξιά της κορυφής στη βαθμολογία.

Παράλληλα, η ομάδα του Βύρωνα Παπαδόπουλου θέτει… σοβαρή υποψηφιότητα για την κατάκτηση της πρώτης θέσης στην κανονική περίοδο, ο «κάτοχος» της οποίας θα εξασφαλίσει το απόλυτο πλεονέκτημα έδρας στα πλέι οφ, καθώς έχει να δώσει στην έδρα της και τα δύο ντέρμπι με Νέα Ιωνία και ΠΑΟΚ για τον β΄ γύρο του πρωταθλήματος.

Από την πλευρά του, ο ΟΦΝΙ ηττήθηκε και στο δεύτερο ντέρμπι που έδωσε στην έδρα του στο εφετινό πρωτάθλημα, καθώς είχε χάσει από τον ΠΑΟΚ στην πρεμιέρα κι έτσι το σύνολο του Πάνου Γούσιου είναι πλέον τρίτο στην κατάταξη, δύο βαθμούς πίσω από τον «Δικέφαλο του βορρά» και τέσσερις μακριά από τις «κιτρινόμαυρες».

Η λήξη του α΄ μέρους βρήκε τις δύο ομάδες ισόπαλες 12-12.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Α1 χάντμπολ των γυναικών συνεχίζεται το προσεχές Σαββατοκύριακο (20-21/12) με τις αναμετρήσεις για την 9η αγωνιστική, με την οποία ολοκληρώνεται ο α΄ γύρος, ενώ ακολούθως το πρωτάθλημα διακόπτεται και επαναρχίζει το Σάββατο 17 Ιανουαρίου 2026. Πάντως, ΟΦΝΙ και ΑΕΚ θα διασταυρώσουν εκ νέου τα ξίφη τους στο κλειστό της Νέας Ιωνίας στις 27 Δεκεμβρίου (18:00), στην αναμέτρηση με την οποία θα «πέσει η αυλαία» του 1ου γύρου στο Κύπελλο χάντμπολ γυναικών, με «έπαθλο» την πρόκριση στα προημιτελικά, ενώ στις 28/12 (17:00) είναι προγραμματισμένο να διεξαχθεί στο κλειστό των Μελισσίων το All Star Game των Γυναικών.

Τα αποτελέσματα της 8ης αγωνιστικής στην Α1 χάντμπολ των Γυναικών:

Σάββατο 12/12

ΑΕΠ Πανόραμα-Αναγέννηση Άρτας 18-26

ΑΕΣΧ Πυλαίας-Πανελλήνιος Νεάπολης Συκεών 41-23

Κυριακή 13/12

Αθηναϊκός-ΠΑΟΚ 24-38

ΓΑΣ Καματερού-Άρης Νικαίας 25-21

Δευτέρα 15/12

Νέα Ιωνία-ΑΕΚ 23-26

Βαθμολογία (σε 8 αγώνες)

ΑΕΚ 16

ΠΑΟΚ 14

Νέα Ιωνία 12

Αναγέννηση Άρτας 11

ΑΕΠ Πανόραμα 7

ΑΕΣΧ Πυλαίας 7

ΓΑΣ Καματερού 6

Αθηναϊκός 5

Πανελλήνιος Νεάπολης Συκεών 2

Άρης Νικαίας 0