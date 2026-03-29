Την πρώτη θέση στην κανονική περίοδο της Α1 χάντμπολ γυναικών «κλείδωσε» η ΑΕΚ, καθώς επικράτησε στην αίθουσα «Γ. Κασσιμάτης» του ΟΑΚΑ της πρωταθλήτριας Νέας Ιωνίας με 33-27, στο ντέρμπι της 17ης αγωνιστικής.

Η Ένωση αποσπάστηκε τέσσερις βαθμούς από τον δεύτερο ΠΑΟΚ, που έχει δύο ματς λιγότερα και, δεδομένου ότι υπερτερεί στην ισοβαθμία, χρειάζεται απλώς μία νίκη επί του ΑΕΣΧ Πυλαίας, την τελευταία αγωνιστική, για να εξασφαλίσει οριστικά το πλεονέκτημα έδρας στα πλέι οφ.

Η 17η αγωνιστική:

Αναγέννηση Άρτας-ΑΕΠ Πανόραμα 22-28

Πανελλήνιος Νεάπολης Συκεών-ΑΕΣΧ Πυλαίας 26-34

Άρης Νικαίας-ΓΑΣ Καματερού 23-34

ΑΕΚ-Νέα Ιωνία 33-27

ΠΑΟΚ-Αθηναϊκός Αναβλήθηκε

Βαθμολογία (σε 17 αγώνες)

ΑΕΚ 32

ΠΑΟΚ 28 -15αγ.

Νέα Ιωνία 26

Αναγέννηση Άρτας 21

ΑΕΣΧ Πυλαίας 15

ΑΕΠ Πανόραμα 15

Αθηναϊκός 13 -16αγ.

ΓΑΣ Καματερού 12 -16αγ.

Πανελλήνιος Νεάπολης Συκεών 4

Άρης Νικαίας 0