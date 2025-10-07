Τους αντιπάλους τους στον 3ο γύρο του European Cup γυναικών έμαθαν οι δύο ελληνικές ομάδες χάντμπολ που συνεχίζουν στη διοργάνωση, ύστερα από την κλήρωση που πραγματοποιήθηκε στην έδρα της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας, στη Βιέννη.

Η ΑΕΚ κληρώθηκε με την τουρκική Μπούρσα Μπουγιουκσεχίρ, με την πρώτη αναμέτρηση να διεξάγεται στην Προύσα και τον αγώνα ρεβάνς στην Αθήνα. Από την πλευρά του, ο ΠΑΟΚ θα αντιμετωπίσει την αυστριακή Άτσγκερσντορφ, με το πρώτο ματς να λαμβάνει χώρα στη Βιέννη και τον αγώνα ρεβάνς επί ελληνικού εδάφους.

Οι πρώτες αναμετρήσεις για τον 3ο γύρο είναι προγραμματισμένο να διεξαχθούν το Σαββατοκύριακο 8-9 Νοεμβρίου και οι αγώνες ρεβάνς στις 15-16/11. Οι νικητές του 3ου γύρου προκρίνονται στη φάση των «16», οι αγώνες της οποίας θα πραγματοποιηθούν στις αρχές του 2026.