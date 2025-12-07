Ο ΠΑΟΚ προκρίθηκε στην προημιτελική φάση του Κυπέλλου χάντμπολ των Γυναικών. Σχεδόν ένα 24ωρο μετά τη μεταξύ τους «μονομαχία» στη Μίκρα για το πρωτάθλημα (40-21), η ομάδα του Δημήτρη Πελεκίδη επικράτησε και σήμερα του ΓΑΣ Καματερού στο ίδιο γήπεδο με 32-13, στην αναμέτρηση που «άνοιξε την αυλαία» του 1ου γύρου του Κυπέλλου, και πήρε το «εισιτήριο» για τους «8», όπου θα αντιμετωπίσει την ΑΕΠ Πανόραμα.

Υπενθυμίζεται ότι Πανελλήνιος Νεάπολης Συκεών, ΑΕΣΧ Πυλαίας, Αθηναϊκός, Αναγέννηση Άρτας, Άρης Νικαίας και ΑΕΠ Πανόραμα έχουν προκριθεί χωρίς αγώνα στους «8», το … παζλ των οποίων θα συμπληρώσει ο νικητής του πολύ ενδιαφέροντος ζευγαριού ανάμεσα στην -κάτοχο του τίτλου- Νέα Ιωνία και την ΑΕΚ.

Η κλήρωση στο Κύπελλο χάντμπολ των Γυναικών:

1ος γύρος

ΠΑΟΚ – ΓΑΣ Καματερού 32-13

Νέα Ιωνία – ΑΕΚ

Προκρίθηκαν χωρίς αγώνα: Πανελλήνιος Νεάπολης, ΑΕΣΧ Πυλαίας, Αθηναϊκός, Αναγέννηση Άρτας, Άρης Νικαίας, ΑΕΠ Πανόραμα

Προημιτελική φάση (10-11 Ιανουαρίου 2026)

Αθηναϊκός – ΑΕΣΧ Πυλαίας

Νέα Ιωνία ή ΑΕΚ – Άρης Νικαίας

Αναγέννηση Άρτας – Πανελλήνιος Νεάπολης Συκεών

ΠΑΟΚ – ΑΕΠ Πανόραμα

Final-4 (13-16 Μαρτίου 2026)

ΠΑΟΚ ή ΑΕΠ Πανόραμα – Νέα Ιωνία ή ΑΕΚ ή Άρης Νικαίας

Αθηναϊκός ή ΑΕΣΧ Πυλαίας – Αναγέννηση Άρτας ή Πανελλήνιος Νεάπολης Συκεών