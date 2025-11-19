Την τέταρτη νίκη της σε ισάριθμα παιχνίδια για την Α1 χάντμπολ των γυναικών πανηγύρισε η ΑΕΚ, καθώς η ομάδα του Βύρωνα Παπαδόπουλου επικράτησε άνετα του -«νεοφώτιστου» και χωρίς βαθμό- Πανελληνίου Νεάπολης Συκεών στη Θεσσαλονίκη με 43-15, στην αναμέτρηση με την οποία ολοκληρώθηκε η 4η αγωνιστική. Η Ένωση διεύρυνε το απόλυτο της συγκομιδής και, αξιοποιώντας την… «γκέλα» της ΑΕΠ Πανόραμα, που αναδείχθηκε ισόπαλη με τον Αθηναϊκό στο Βύρωνα, απολαμβάνει πλέον τη… μοναξιά της κορυφής στη βαθμολογία.

Τα αποτελέσματα των αναμετρήσεων για την 4η αγωνιστική της Α1 χάντμπολ γυναικών:

Σάββατο 15/11

Άρης Νικαίας-Αναγέννηση Άρτας 28-35

Κυριακή 16/11

ΓΑΣ Καματερού-Νέα Ιωνία 13-24

Αθηναϊκός-ΑΕΠ Πανόραμα 32-32

Τρίτη 18/11

ΑΕΣΧ Πυλαίας-ΠΑΟΚ 24-35

Τετάρτη 19/11

Πανελλήνιος Νεάπολης Συκεών-ΑΕΚ 15-43

Βαθμολογία (σε 4 αγώνες)

ΑΕΚ 8

ΑΕΠ Πανόραμα 7

ΠΑΟΚ 6

Νέα Ιωνία 6

Αθηναϊκός 5

ΓΑΣ Καματερού 4

Αναγέννηση Άρτας 3

ΑΕΣΧ Πυλαίας 1

Άρης Νικαίας 0

Πανελλήνιος Νεάπολης Συκεών 0