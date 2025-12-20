Η Νέα Ιωνία επικράτησε δύσκολα στην Άρτα της Αναγέννησης με 22-19, στο σημαντικότερο παιχνίδι της 9ης αγωνιστικής της Α1 χάντμπολ γυναικών, και επέστρεψε στις νίκες, μετά την ήττα της περασμένης Δευτέρας (15/12), από την ΑΕΚ.
Ο ΠΑΟΚ είχε εύκολο έργο στη Μίκρα απέναντι στο Πανόραμα (40-20) και προσωρινά έπιασε στην κορυφή της κατάταξης την ‘Ενωση, η οποία παίζει αύριο (21/12), με την Πυλαία.
Η 9η αγωνιστική στην Α1 Χάντμπολ των Γυναικών:
ΠΑΟΚ-ΑΕΠ Πανόραμα 40-20
Πανελλήνιος Νεάπολης Συκεών-ΓΑΣ Καματερού 24-31
Αναγέννηση Άρτας-Νέα Ιωνία 19-22
Άρης Νικαίας-Αθηναϊκός 24-29
ΑΕΚ-ΑΕΣΧ Πυλαίας 21/12
Βαθμολογία (σε 9 αγώνες):
ΑΕΚ 16 -8αγ.
ΠΑΟΚ 16
Νέα Ιωνία 14
Αναγέννηση Άρτας 11
ΓΑΣ Καματερού 8
ΑΕΣΧ Πυλαίας 7 -8αγ.
ΑΕΠ Πανόραμα 7
Αθηναϊκός 7
Πανελλήνιος Νεάπολης Συκεών 2
Άρης Νικαίας 0