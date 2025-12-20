Η Νέα Ιωνία επικράτησε δύσκολα στην Άρτα της Αναγέννησης με 22-19, στο σημαντικότερο παιχνίδι της 9ης αγωνιστικής της Α1 χάντμπολ γυναικών, και επέστρεψε στις νίκες, μετά την ήττα της περασμένης Δευτέρας (15/12), από την ΑΕΚ.

Ο ΠΑΟΚ είχε εύκολο έργο στη Μίκρα απέναντι στο Πανόραμα (40-20) και προσωρινά έπιασε στην κορυφή της κατάταξης την ‘Ενωση, η οποία παίζει αύριο (21/12), με την Πυλαία.

Η 9η αγωνιστική στην Α1 Χάντμπολ των Γυναικών:

ΠΑΟΚ-ΑΕΠ Πανόραμα 40-20

Πανελλήνιος Νεάπολης Συκεών-ΓΑΣ Καματερού 24-31

Αναγέννηση Άρτας-Νέα Ιωνία 19-22

Άρης Νικαίας-Αθηναϊκός 24-29

ΑΕΚ-ΑΕΣΧ Πυλαίας 21/12

Βαθμολογία (σε 9 αγώνες):

ΑΕΚ 16 -8αγ.

ΠΑΟΚ 16

Νέα Ιωνία 14

Αναγέννηση Άρτας 11

ΓΑΣ Καματερού 8

ΑΕΣΧ Πυλαίας 7 -8αγ.

ΑΕΠ Πανόραμα 7

Αθηναϊκός 7

Πανελλήνιος Νεάπολης Συκεών 2

Άρης Νικαίας 0