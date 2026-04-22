Σε… παράσταση για ένα ρόλο μετέτρεψε ο ΠΑΟΚ την εξ αναβολής αναμέτρηση με τον Αθηναϊκό στο κλειστό της Μίκρας, με την οποία έπεσε η «αυλαία» της 17ης -και προτελευταίας- αγωνιστικής για την κανονική περίοδο στην Α1 χάντμπολ των γυναικών, καθώς ο «Δικέφαλος του βορρά» επικράτησε με 42-19 (ημίχρονο 22-6).

Υπενθυμίζεται ότι οι «ασπρόμαυρες» δεν έδωσαν αυτό το ματς το Σαββατοκύριακο 28-29 Μαρτίου, όταν διεξήχθησαν τα υπόλοιπα παιχνίδια για την 17η «στροφή», καθώς είχαν ευρωπαϊκές υποχρεώσεις.

Έτσι, ο αγώνας προγραμματιζόταν αρχικά να διεξαχθεί στις 4 Απριλίου, αλλά αναβλήθηκε, προκειμένου η εθνική γυναικών να δώσει στις 3 και τις 5/4 στην Κοζάνη τις συναντήσεις με την αντίστοιχη του Ισραήλ για τα προκριματικά του EURO 2026, οι οποίες επρόκειτο να λάβουν χώρα στις αρχές Μαρτίου, αλλά αναβλήθηκαν, λόγω της κατάστασης στη Μέση Ανατολή.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η αναμέτρηση του ΠΑΟΚ με τον Αθηναϊκό ήταν… διαδικαστικού χαρακτήρα, καθώς οι «Δικέφαλος», ο οποίος «χρωστάει» και το εκτός έδρας ματς με τον ΓΑΣ Καματερού για τη 16η αγωνιστική (θα διεξαχθεί την Κυριακή 26 Απριλίου και θα αρχίσει στις 14:30), είναι οριστικά δεύτερος στη βαθμολογία της κανονικής περιόδου. Και αυτό γιατί η ομάδα του Δημήτρη Πελεκίδη βρίσκεται πλέον στο -2 από την πρωτοπόρο ΑΕΚ με ένα παιχνίδι λιγότερο, αλλά υστερεί στην ισοβαθμία με τις «κιτρινόμαυρες», οι οποίες θα έχουν το απόλυτο πλεονέκτημα έδρας στα πλέι οφ.

Από την πλευρά του, ο Αθηναϊκός ολοκλήρωσε τις υποχρεώσεις του στη σεζόν έχοντας καταφέρει, μετά τη νίκη της περασμένης Κυριακής (19/4) επί του ουραγού Άρη Νικαίας, να κατακτήσει την πέμπτη θέση στη βαθμολογία -στην τριπλή ισοβαθμία με ΑΕΠ Πανόραμα και ΑΕΣΧ Πυλαίας- και να εξασφαλίσει την έξοδο στην Ευρώπη για πρώτη φορά μετά από 20 χρόνια.

Η 17η αγωνιστική στην Α1 χάντμπολ των Γυναικών:

Σάββατο 28/3

Αναγέννηση Άρτας-ΑΕΠ Πανόραμα 22-28

Πανελλήνιος Νεάπολης Συκεών-ΑΕΣΧ Πυλαίας 26-34

Άρης Νικαίας-ΓΑΣ Καματερού 23-34

Κυριακή 29/3

ΑΕΚ-Νέα Ιωνία 33-27

Τετάρτη 22/4

ΠΑΟΚ-Αθηναϊκός 42-19

Βαθμολογία (σε 18 αγώνες)

ΑΕΚ 34

ΠΑΟΚ 32 -17αγ.

Νέα Ιωνία 28

Αναγέννηση Άρτας 21

Αθηναϊκός 15

ΑΕΣΧ Πυλαίας 15

ΑΕΠ Πανόραμα 15

ΓΑΣ Καματερού 14 -17αγ.

Πανελλήνιος Νεάπολης Συκεών 4

Άρης Νικαίας 0