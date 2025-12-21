Με το απόλυτο της συγκομιδής «έκλεισε» η ΑΕΚ τις υποχρεώσεις της στην Α1 Χάντμπολ των Γυναικών για το 2025 … Η Ένωση επιβλήθηκε εύκολα 39-22 του ΑΕΣΧ Πυλαίας στην αίθουσα «Γ. Κασιμάτης» του ΟΑΚΑ, στην αναμέτρηση με την οποία ολοκληρώθηκε η 9η αγωνιστική και τελευταία του α΄ γύρου, αλλά και η δραστηριότητα στο πρωτάθλημα για το τρέχον έτος.

Έτσι, πανηγύρισε την ένατη νίκη της σε ισάριθμα ματς. Στο ημίχρονο οι παίκτριες του Βύρωνα Παπαδόπουλου ήταν μπροστά στο σκορ με 24-9.

Υπενθυμίζεται ότι η ΑΕΚ έχει να δώσει ακόμη ένα παιχνίδι πριν την αλλαγή του χρόνου, καθώς αναμετράται το προσεχές Σάββατο (27/12, 18:00 – ΕΡΤFLIX) εκτός έδρας με τη Νέα Ιωνία, στο πλαίσιο του 1ου γύρου του Κυπέλλου, με το νικητή να παίρνει το «εισιτήριο» για τα προημιτελικά.

Η 9η αγωνιστική στην Α1 Χάντμπολ των Γυναικών:

ΠΑΟΚ-ΑΕΠ Πανόραμα 40-20

Πανελλήνιος Νεάπολης Συκεών-ΓΑΣ Καματερού 24-31

Αναγέννηση Άρτας-Νέα Ιωνία 19-22

Άρης Νικαίας-Αθηναϊκός 24-29

ΑΕΚ-ΑΕΣΧ Πυλαίας 39-22

Βαθμολογία (σε 9 αγώνες)

ΑΕΚ 18

ΠΑΟΚ 16

Νέα Ιωνία 14

Αναγέννηση Άρτας 11

ΓΑΣ Καματερού 8

Αθηναϊκός 7

ΑΕΣΧ Πυλαίας 7

ΑΕΠ Πανόραμα 7

Πανελλήνιος Νεάπολης Συκεών 2

Άρης Νικαίας 0