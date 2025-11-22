Ολοκληρώθηκε η 5η αγωνιστική της Α1 Γυναικών με την Πυλαία να πετυχαίνει τη νίκη της αγωνιστικής και πρώτη της στο πρωτάθλημα με 33-31 επί του Πανοράματος που υποχρεώθηκε στην πρώτη του φετινή ήττα.
Η ΑΕΚ παρέμεινε στην κορυφή της βαθμολογίας με το απόλυτο 5/5 μετά και την άνετη νίκη της με 42-13 επί του ΓΑΣ Καματερού.
Στην 2η θέση ακολουθούν ΠΑΟΚ και Νέα Ιωνία που είχαν εύκολο απόγευμα επικρατώντας 43-21 του Άρη και 32-17 του Αθηναϊκού αντίστοιχα.
Τέλος στην Άρτα η Αναγέννηση πέτυχε τη δεύτερη συνεχόμενη νίκη της στη σεζόν επικρατώντας 29-25 του Πανελληνίου
Η 5η αγωνιστική στη Α1 χάντμπολ των γυναικών:
ΠΑΟΚ-Άρης Νικαίας 43-21
ΑΕΠ Πανόραμα-ΑΕΣΧ Πυλαίας 31-33
Αναγέννηση Άρτας-Πανελλήνιος Νεάπολης Συκεών 29-25
Νέα Ιωνία-Αθηναϊκός 32-17
ΑΕΚ-ΓΑΣ Καματερού 42-13
Βαθμολογία (σε 5 αγώνες)
ΑΕΚ 10
ΠΑΟΚ 8
Νέα Ιωνία 8
ΑΕΠ Πανόραμα 7
Αθηναϊκός 5
Αναγέννηση Άρτας 5
ΓΑΣ Καματερού 4
ΑΕΣΧ Πυλαίας 3
Άρης Νικαίας 0
Πανελλήνιος Νεάπολης Συκεών 0