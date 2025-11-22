Ολοκληρώθηκε η 5η αγωνιστική της Α1 Γυναικών με την Πυλαία να πετυχαίνει τη νίκη της αγωνιστικής και πρώτη της στο πρωτάθλημα με 33-31 επί του Πανοράματος που υποχρεώθηκε στην πρώτη του φετινή ήττα.

Η ΑΕΚ παρέμεινε στην κορυφή της βαθμολογίας με το απόλυτο 5/5 μετά και την άνετη νίκη της με 42-13 επί του ΓΑΣ Καματερού.

Στην 2η θέση ακολουθούν ΠΑΟΚ και Νέα Ιωνία που είχαν εύκολο απόγευμα επικρατώντας 43-21 του Άρη και 32-17 του Αθηναϊκού αντίστοιχα.

Τέλος στην Άρτα η Αναγέννηση πέτυχε τη δεύτερη συνεχόμενη νίκη της στη σεζόν επικρατώντας 29-25 του Πανελληνίου

Η 5η αγωνιστική στη Α1 χάντμπολ των γυναικών:

ΠΑΟΚ-Άρης Νικαίας 43-21

ΑΕΠ Πανόραμα-ΑΕΣΧ Πυλαίας 31-33

Αναγέννηση Άρτας-Πανελλήνιος Νεάπολης Συκεών 29-25

Νέα Ιωνία-Αθηναϊκός 32-17

ΑΕΚ-ΓΑΣ Καματερού 42-13

Βαθμολογία (σε 5 αγώνες)

ΑΕΚ 10

ΠΑΟΚ 8

Νέα Ιωνία 8

ΑΕΠ Πανόραμα 7

Αθηναϊκός 5

Αναγέννηση Άρτας 5

ΓΑΣ Καματερού 4

ΑΕΣΧ Πυλαίας 3

Άρης Νικαίας 0

Πανελλήνιος Νεάπολης Συκεών 0