Ο ΠΑΟΚ ήταν ο θριαμβευτής στον πρόωρο τελικό του κυπέλλου χάντμπολ γυναικών. Ο «δικέφαλος του βορρά» επικράτησε 28-25 της ΑΕΚ, στον δεύτερο ημιτελικό του final-4, που διεξάγεται στην Άρτα, προκρίθηκε για ένατη σερί φορά στον τελικό.

Πλέον είναι το ακλόνητο φαβορί για την κατάκτηση του τροπαίου για όγδοη φορά στην ιστορία του, απέναντι στην Αναγέννηση Άρτας, την οποία θα αντιμετωπίσει τη Δευτέρα (16/3, 17:00).

Το ντέρμπι του final-4 δικαίωσε τον τίτλο του, με τις δύο ομάδες να συμβαδίζουν στο σκορ σε όλη τη διάρκεια του πρώτου ημιχρόνου (13-13). Στο ξεκίνημα του β΄ μέρους, η Ένωση προηγήθηκε με 17-15, αλλά από ‘κει και πέρα ο ΠΑΟΚ πήρε το πάνω χέρι. Με κορυφαία την Ανδρίτσου, η οποία σημείωσε οκτώ τέρματα, η ομάδα της Θεσσαλονίκης πέρασε μπροστά 20-18 στο 45΄, ξέφυγε 26-21 στο 55΄ και έφτασε στη νίκη.

Η Ζενέλι πέτυχε δέκα γκολ για την ΑΕΚ, που επικεντρώνει πλέον το ενδιαφέρον της στη διεκδίκηση του πρωταθλήματος.

Τα πεντάλεπτα: 3-2, 7-5, 9-8, 10-10, 11-11, 13-13 (ημχ), 15-16, 15-17, 20-18, 22-20, 26-22, 28-25

ΠΑΟΚ (Πελεκίδης): Τσικνάκη, Κερλίδη 3, Ε. Τροχίδου, Μεντεσίδου, Γκάτζιου 6, Ολζόβα 1, Σεβδίλη, Μενέζες, Ανδρίτσου 8, Γκρμπάσεβιτς 2, Πρέμοβιτς 6, Σελεμίδου 2, Κουλούρη, Μπουράτο, Μιλόγεβιτς, Ντε Αλμέιδα.

AEK (Παπαδόπουλος): Πυριτίδου, Καρέλα, Βιτκόφσκα, Παναγιωτίδου, Ρεσέντε 1, Σαμολαδά 2, Ζενέλι 10, Κατσίκα 1, Παϊζίνιο 5, Σαρκίρη, Μανιά 1, Γκονζάλβες 4, Γκόμες, Μπαβαρέσκο 1, Βουκκάσοβιτς, Ενρίκε.

Διαιτητές: Κινατζίδης-Φωτακίδης, Παρατηρητές: Κατσίκης-Βέργος, Κόκκινη: 43:44 Ενρίκε (επικίνδυνο παιχνίδι), Δίλεπτα: 4-2, Πέναλτι: 8/9-7/9

Νωρίτερα, η Αναγέννηση Άρτας προκρίθηκε για 20η φορά στην ιστορία της στον τελικό. Η ηπειρωτική ομάδα επικράτησε σχετικά εύκολα του ΑΕΣΧ Πυλαίας με 26-18 και θα διεκδικήσει το τρόπαιο, έχοντας πάντως το ρόλο του αουτσάιντερ.

Το παιχνίδι ήταν ισορροπημένο ως το 20ο λεπτό (5-5), αλλά στη συνέχεια η Αναγέννηση πήρε τα ηνία του αγώνα, προηγήθηκε 10-7 στο ημίχρονο και σταδιακά αύξησε τη διαφορά και «καθάρισε» τον ημιτελικό. Μεγάλη πρωταγωνίστρια ήταν η τερματοφύλακας Καπρινιώτη με 18 αποκρούσεις, ενώ πρώτη σκόρερ ήταν η Κωστοπούλου, με επτά γκολ.

Τα πεντάλεπτα: 1-3, 3-4, 3-4, 5-5, 5-8, 7-10 (ημχ), 11-12, 14-16, 14-19, 15-20, 16-23, 18-26

ΑΕΣΧ Πυλαίας (Καραγκιοζόπουλος): Αρσένογλου, Ιντζίδου, Μήγγα, Αθαν. Τσιγαρίδα 6, Χριστοφόρις 5, Λίμα, Παπαδοπούλου 1, Κυριακίδου 1, Κουκλοτίδου 1, Πάσχου, Κιουκτσόγλου 1, Αθ. Τσιγαρίδα, Τσιρώνη, Βαρυτιμιάδου, Πανιώρα 1, Πιπελίδου 2, Θεοδοσοπούλου.

Αναγέννηση Άρτας (Λαζαρίδης): Βασίλα, Τσαουσίδου 3, Αμβροσιάδου 2, Σάντος 1, Νούλα, Καπρινιώτη 1, Σπυριδοπούλου, Σαϊντοβα, Κωστοπούλου 7, Λουξεμπούργκο 2, Σίλβα 2, Νικολάου, Προκοπίδου 6, Παπακοσμά, Μάγκου, Μάστακα 2.

Διαιτητές: Θεοδοσίου-Παπούλιας, Παρατηρητές: Αγγελίδης-Βέργος, Δίλεπτα: 2-3, Πέναλτι: 3/3-2/4