Η ΑΕΚ συνέχισε την αήττητη πορεία της στο πρωτάθλημα της Α1 Γυναικών στο χάντμπολ. Η Ένωση επικράτησε εκτός έδρας της Άρτας με 32-22, για τη 10η αγωνιστική, σημειώνοντας τη δέκατη νίκη της σε ισάριθμους αγώνες.

Με το αποτέλεσμα αυτό, τα κορίτσια του Βύρωνα Παπαδόπουλου παρέμειναν στην κορυφή της βαθμολογίας, διατηρώντας διαφορά δύο βαθμών από τον δεύτερο ΠΑΟΚ. Οι δύο ομάδες θα τεθούν αντιμέτωπες την επόμενη αγωνιστική, στις 28 Ιανουαρίου, στην έδρα της ΑΕΚ, σε μία αναμέτρηση που θα κρίνει την πρώτη θέση στην κανονική περίοδο του πρωταθλήματος.

Η 10η αγωνιστική στην Α1 χάντμπολ των γυναικών:

Τετάρτη 14/1

ΠΑΟΚ-Νέα Ιωνία 26-23

Σάββατο 17/1

ΑΕΣΧ Πυλαίας-ΓΑΣ Καματερού 23-18

Αναγέννηση Άρτας-ΑΕΚ 22-32

Πανελλήνιος Νεάπολης Συκεών-Αθηναϊκός 18-28

Άρης Νικαίας-ΑΕΠ Πανόραμα 29-35

Βαθμολογία (σε 10 αγώνες)

ΑΕΚ 20

ΠΑΟΚ 18

Νέα Ιωνία 14

Αναγέννηση Άρτας 11

Αθηναϊκός 9

ΑΕΣΧ Πυλαίας 9

ΑΕΠ Πανόραμα 9

ΓΑΣ Καματερού 8

Πανελλήνιος Νεάπολης Συκεών 2

Άρης Νικαίας 0