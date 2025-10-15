Την πέμπτη νίκη της σε ισάριθμους αγώνες για την Α1 χάντμπολ των ανδρών πανηγύρισε σήμερα (15/10) η ΑΕΚ.

Ο «Δικέφαλος» επιβλήθηκε του ΓΑΣ Κιλκίς στο «Δαΐς» με 35-23, στην εξ αναβολής αναμέτρηση με την οποία «έπεσε η αυλαία» της 3ης αγωνιστικής, και «έπιασε» στην κορυφή της κατάταξης τον πρωταθλητή Ολυμπιακό/Όμιλο Ξυνή, με τις δύο ομάδες να μετρούν πλέον το «5 στα 5» στο πρωτάθλημα.

Υπενθυμίζεται ότι οι συναντήσεις της 3ης αγωνιστικής διεξήχθησαν την 1η Οκτωβρίου, ωστόσο το ματς της Ένωσης με τον ΓΑΣ Κιλκίς αναβλήθηκε, μετά από αίτημα της ΑΕΚ και απόφαση της ΔΕΠ/ΟΧΕ, λόγω μη διαθεσιμότητας της αίθουσας «Γ. Κασσιμάτης» του ΟΑΚΑ.

Στις αναμετρήσεις για την 3η αγωνιστική της Handball Premier σημειώθηκαν τα αποτελέσματα:

ΤΕΤΑΡΤΗ 1/10

Ολυμπιακός/Όμιλος Ξυνή-ΑΣΕ Δούκα 43-19

ΠΑΟΚ-ΕΣΝ Βριλησσίων 24-23

Δράμα 1986-Ιωνικός Ν.Φ. 21-38

Αθηναϊκός-Διομήδης Άργους 28-23

Φέρωνας-Ζαφειράκης Νάουσας 30-40

ΤΕΤΑΡΤΗ 15/10

ΑΕΚ-ΓΑΣ Κιλκίς 35-23

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 5 αγώνες)

Ολυμπιακός/Όμιλος Ξυνή 10

ΑΕΚ 10

ΠΑΟΚ 7

Αθηναϊκός 7

ΓΑΣ Κιλκίς 5

Ιωνικός Ν.Φ. 4

Ζαφειράκης Νάουσας 4

ΑΣΕ Δούκα 4

Διομήδης Άργους 4

Δράμα 1986 2

ΕΣΝ Βριλησσίων 2

Φέρωνας Βέροιας 1