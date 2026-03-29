Εξαιρετικά δύσκολη είναι πλέον η αποστολή του Ολυμπιακού/Ομίλου Ξυνή για πρόκριση στους «4» του European Cup στο χάντμπολ.

Οι «ερυθρόλευκοι» ηττήθηκαν στην Ηλιούπολη με 31-26 από την GRK Οχρίδας, στον πρώτο μεταξύ τους προημιτελικό, και θα πρέπει να αναζητήσουν μία πολύ μεγάλη ανατροπή στη Βόρεια Μακεδονία, στη ρεβάνς του ερχόμενου Σαββάτου (4/4).

Ο Έλληνας διεθνής -και άλλοτε παίκτης των Πειραιωτών- Νίκος Λιάπης ήταν ο κορυφαίος των νικητών με επτά γκολ, ενώ ο Σάββας Σάββας πάλευε μόνος του για τους γηπεδούχους, πετυχαίνοντας περισσότερα από τα μισά τέρματα της ομάδας του. Σημείωσε τα 14 από τα 26!

Ο Ολυμπιακός βρέθηκε από την αρχή να κυνηγάει στο σκορ, καθώς η άμυνά του δεν λειτουργούσε ικανοποιητικά και στην επίθεση λύσεις έδινε μόνο ο Σάββας, ο οποίος πάντως έχασε δύο πέναλτι στο πρώτο ημίχρονο. Οι γηπεδούχοι έμειναν κοντά ως το 15ο λεπτό (7-8), αλλά στη συνέχεια η Οχρίδα άνοιξε τη διαφορά και ξέφυγε 14-8 στο 27΄, με πρωταγωνιστή τον Νίκο Λιάπη, για να ολοκληρώσει το ημίχρονο προηγούμενη 15-10.

Η κατάσταση δεν διαφοροποιήθηκε στο β΄ μέρος, με τους «ερυθρόλευκους» να μην μπορούν να μειώσουν τη διαφορά κάτω από τα τρία γκολ, καθώς μάλιστα οι φιλοξενούμενοι είχαν σε καλή ημέρα τον τερματοφύλακα Κρίστιαν Πιλίποβιτς με 15 αποκρούσεις. Η ομάδα του Ρικάρντο Τριλίνο προσπάθησε ως το τέλος, αλλά η Οχρίδα φεύγει από την Αθήνα με μία πολύ σημαντική «προίκα» πέντε τερμάτων.

Ολυμπιακός (Ρικάρντο Τριλίνι): Ντιόγκο Βαλέριο, Σκαραμέλι, Κουν 1, Βίντα 1, Τζίμπουλας, Παπάζογλου 1, Παπαντωνόπουλος, Κανιέτε 4, Κανδύλας, Τσαναξίδης, ‘Ιβιτς, Σούργκιελ, Μάνθος, Πασσιάς 4, Μιχαηλίδης 1, Σάββας 14.

GRK Οχρίδας (Μπόρις Ρόγεβιτς): Μποροζάν 2, Στρμλιαν 4, Οϊλέσκι 1, Γιαγκουρινόφσκι 1, Ιβάνκοβιτς 7, Κουκουλόφσκι, Ριστέσκι, Τασέσκι, Ρέι Μοράλες 1, Σαβρέφσκι, Λιάπης 7, Μπλαζέφσκι, Πέτριτς 1, Τζούκιτς 3, Πιλίποβιτς, Πρίμπετιτς 4.

Διαιτητές: Νίγκααρντ-Πρίμνταλ (Δανία). Παρατηρητής: Μπάρμπου (Ρουμανία). Δίλεπτα: 1-5. Πέναλτι: 3/6 – 2/2.