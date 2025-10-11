Με το ένα… πόδι στην επόμενη φάση του European Cup ανδρών βρίσκεται η ομάδα χάντμπολ του Ολυμπιακού. Οι «ερυθρόλεθκοι» νίκησαν 34-28 την ιταλική Άλμπατρο Σιρακούζα στο κλειστό της Ηλιούπολης στο πρώτο ματς του 2ου γύρου, ενώ η ρεβάνς θα διεξαχθεί σε 48 ώρες (13/10, 19:30) στο ίδιο γήπεδο. Στο ημίχρονο οι πρωταθλητές Ελλάδας ήταν μπροστά στο σκορ με 17-14.

Ολυμπιακός: Σκαραμέλι 8, Τζιμπούλας 3, Παπάζογλου 5, Κανέτε 1, Κανδύλας 1, Σλίσκοβιτς 4, Πέσο 1, Σούρτζιελ 3, Ντα Σίλβα Μπάρος 5, Μιχαηλίδης 2, Σάββας 1