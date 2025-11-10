Η ΑΕΚ ήταν η νικήτρια στο ντέρμπι κορυφής, με το οποίο «έπεσε η αυλαία» της 8ης αγωνιστικής στην Α1 χάντμπολ των ανδρών. Η Ένωση επιβλήθηκε 28-27 του -κατόχου του τίτλου- Ολυμπιακού/Ομίλου Ξυνή στην αίθουσα «Γ. Κασσιμάτης» του ΟΑΚΑ και πανηγύρισε το «8 στα 8», υποχρέωσε τους «ερυθρολεύκους» στην πρώτη βαθμολογική απώλειά τους στο πρωτάθλημα και πήρε μια άτυπη… ρεβάνς για την ήττα της στον τελικό του Σούπερ Καπ, στο κλειστό του Καματερού, με 24-23. Η λήξη του πρώτου μέρους βρήκε τον «Δικέφαλο» μπροστά στο σκορ με 13-12.

Αξίζει να σημειωθεί ότι, 40 δευτερόλεπτα μετά την έναρξη του β΄ μέρους, οι διαιτητές διέκοψαν το παιχνίδι για υβριστικά συνθήματα οπαδών της ΑΕΚ. Οι άνθρωποι του αγώνα υπέδειξαν στους παίκτες του Ολυμπιακού να πάνε στα αποδυτήρια, προκειμένου να ηρεμήσει η κατάσταση, ενώ λίγο αργότερα αποχώρησαν και οι παίκτες της ΑΕΚ. Ύστερα από λίγη ώρα οι «κιτρινόμαυροι» επέστρεψαν στον αγωνιστικό χώρο και κατευθύνθηκαν στον κόσμο της Ένωσης, ζητώντας να σταματήσουν τα υβριστικά συνθήματα για να συνεχιστεί το παιχνίδι, το οποίο μετά από αρκετές διαβουλεύσεις άρχισε εκ νέου ύστερα από 20 λεπτά περίπου.

Τα αποτελέσματα της 8ης αγωνιστικής στη Handball Premier:

Σάββατο 8/11

ΓΑΣ Κιλκίς-ΕΣΝ Βριλησσίων 26-26

Ζαφειράκης Νάουσας-ΑΣΕ Δούκα 31-29

Αθηναϊκός-ΠΑΟΚ 25-31

Διομήδης Άργους-Ιωνικός Ν.Φ. 20-24

Φέρωνας Βέροιας-Δράμα 1986 28-38

Δευτέρα 10/11

ΑΕΚ-Ολυμπιακός/Όμιλος Ξυνή 28-27

Βαθμολογία (σε 8 αγώνες)

ΑΕΚ 16

Ολυμπιακός/Όμιλος Ξυνή 14

ΠΑΟΚ 12

Αθηναϊκός 9

Ιωνικός Ν.Φ. 9

Ζαφειράκης Νάουσας 9

Διομήδης Άργους 8

ΓΑΣ Κιλκίς 6

ΑΣΕ Δούκα 5

Δράμα 1986 4

ΕΣΝ Βριλησσίων 3

Φέρωνας Βέροιας 1