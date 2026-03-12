Ο ΠΑΟΚ παραμένει στο… κυνήγι της δεύτερης θέσης στη Handball Premier, ο κάτοχος της οποίας θα έχει πλεονέκτημα έδρας στα ημιτελικά των πλέι οφ.

Ο «Δικέφαλος του βορρά» επικράτησε 35-27 του -ουραγού και υποβιβασμένου- Φέρωνα Βέροιας στο κλειστό της Μίκρας, σε αναμέτρηση για την 21η και προτελευταία αγωνιστική της κανονικής περιόδου, και πλησίασε σε απόσταση ενός βαθμού την ΑΕΚ, η οποία έχει το προβάδισμα.

Στο πλαίσιο της τελευταίας αγωνιστικής η ΑΕΚ υποδέχεται τον ΑΣΕ Δούκα και με νίκη θα τερματίσει δεύτερη και θα έχει το πλεονέκτημα έδρας στη σειρά με τον ΠΑΟΚ για τα ημιτελικά των πλέι οφ. Εάν, όμως, ο σύλλογος των Εκπαιδευτηρίων αποσπάσει θετικό αποτέλεσμα κόντρα στην Ένωση, ο ΠΑΟΚ έχει τη δυνατότητα, με δική του εκτός έδρας νίκη επί της Δράμας 1986, να… καπαρώσει τη δεύτερη θέση και να έχει αυτός το πλεονέκτημα έδρας στη σειρά με την ΑΕΚ.

Υπενθυμίζεται ότι η ομάδα του Μπάμπη Ανανιάδη υπερτερεί σε ενδεχόμενη ισοβαθμία με τους «κιτρινόμαυρους», καθώς νίκησε την Ένωση στη Θεσσαλονίκη με 29-27, ενώ πριν από λίγες ημέρες απέσπασε ισοπαλία 28-28 στην αίθουσα «Γ. Κασσιμάτης» του ΟΑΚΑ.

Στο μεταξύ, σε ό,τι αφορά στη «μάχη» για την κατάκτηση της 5ης θέσης, η οποία χαρίζει ένα ευρωπαϊκό «εισιτήριο», ο Διομήδης Άργους νίκησε 30-27 τον Ζαφειράκη στη Νάουσα και απέκτησε προβάδισμα ενός βαθμού σε σχέση με τη Δράμα 1986, ωστόσο στο πλαίσιο της τελευταίας αγωνιστικής οι «λύκοι» υποδέχονται τον -κάτοχο του τίτλου και πρωτοπόρο- Ολυμπιακό/Όμιλο Ξυνή.

Η 21η αγωνιστική της Handball Premier:

Ολυμπιακός/Όμιλος Ξυνή-Δράμα 1986 40-28

ΑΣΕ Δούκα-Αθηναϊκός 32-27

EΣΝ Βριλησσίων-ΑΕΚ 34-36

ΠΑΟΚ-Φέρωνας Βέροιας 35-27

Ζαφειράκης Νάουσας-Διομήδης Άργους 27-30

Ιωνικός Ν.Φ.-ΓΑΣ Κιλκίς 14/3

Βαθμολογία (σε 21 αγώνες)

Ολυμπιακός/Όμιλος Ξυνή 36 -20αγ.

ΑΕΚ 36

ΠΑΟΚ 35

Ιωνικός Ν.Φ. 24 -20αγ.

—————————

Διομήδης Άργους 20

Δράμα 1986 19

Αθηναϊκός 17

ΓΑΣ Κιλκίς 16 -20αγ.

Ζαφειράκης Νάουσας 15

ΑΣΕ Δούκα 15 -20αγ.

—————————

ΕΣΝ Βριλησσίων 13 – Υποβιβάστηκε

Φέρωνας Βέροιας 2 – Υποβιβάστηκε