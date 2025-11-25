Με τη BK-46 θα αναμετρηθεί η ομάδα χάντμπολ του Ολυμπιακού/Ομίλου Ξυνή στη φάση των «16» του European Cup ανδρών, όπως προέκυψε από την κλήρωση που πραγματοποιήθηκε στην έδρα της EHF, στη Βιέννη.

Οι πρωταθλητές Ελλάδας θα υποδεχθούν την ομάδα από τη Φινλανδία στις 14 ή 15 Φεβρουαρίου 2026, ενώ ο αγώνας ρεβάνς θα λάβει χώρα την επόμενη εβδομάδα (21 ή 22/2) εκτός έδρας.

Ο σύλλογος που εδρεύει στην πόλη Κάρις, στο νότο της Φινλανδίας, ιδρύθηκε το 1946, ενώ το τμήμα χάντμπολ «γεννήθηκε» το 1949. Η BK-46 «ανέβηκε» στην πρώτη κατηγορία το 1957 και έχει εξελιχθεί στην πιο επιτυχημένη ομάδα χάντμπολ της χώρας, καθώς μέχρι σήμερα έχει κατακτήσει 23 ορωταθλήματα και 14 κύπελλα. Εκτός των συνόρων, έκανε το ευρωπαϊκό ντεμπούτο της στο Κύπελλο Κυπελλούχων της σεζόν 1993-94, όπου έφτασε μέχρι τους «16», ενώ προχώρησε άλλες δύο φορές μέχρι τους «16» μιας ευρωπαϊκής διοργάνωσης, τη σεζόν 2003-04 στο EHF Cup (σ.σ. νυν European League) και την αγωνιστική περίοδο 2024-25 στο European Cup.

Η BK-46 «μπήκε» στο εφετινό European Cup από τον 2ο γύρο, όπου απέκλεισε τη Βογκόστσα από τη Βοσνία/Ερζεγοβίνη στο “double-header” που διεξήχθη επί φινλανδικού εδάφους. Η ομάδα του Αντρέας Ρένμπεργκ επικράτησε στο πρώτο ματς στην πόλη Κάρις με 40-30 και ουσιαστικά προκρίθηκε στην επόμενη φάση, καθώς γνώρισε «γλυκιά» ήττα στη ρεβάνς με 32-29. Στο πλαίσιο του 3ου γύρου, η BK-46 ηττήθηκε στην Εσθονία από την Πόλβα Σερβίτι με 28-27, ωστόσο στη ρεβάνς ανέτρεψε το -1 και, επικρατώντας με 31-27, πήρε το «εισιτήριο» για τους «16». Η συντριπτική πλειονότητα των παικτών της BK-46 είναι Φινλανδοί, ενώ οι μόνοι ξένοι στο ρόστερ της είναι δύο Ουκρανοί, ο αριστερός ίντερ Ολέξι Σέρμπακ και ο πίβοτ Ιχόρ Σκίμπα.