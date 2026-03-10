Ακόμη ένα βήμα για την κατάληψη της πρώτης θέσης στην κανονική διάρκεια της Handball Premier έκανε ο Ολυμπιακός.

Η ομάδα του Πειραιά επιβλήθηκε την Τρίτη με 40-28 της Δράμας 1986 στο κλειστό της Ηλιούπολης, στο ματς που «άνοιξε την αυλαία» της 21ης (και προτελευταίας) αγωνιστικής για την κανονική περίοδο, κι έτσι πλέον είναι στο +2 από την ΑΕΚ.

Οι δύο ομάδες έχουν να δώσουν ακόμη άλλα δύο ματς ως το τέλος της regular season, αφού ο Ολυμπιακός «χρωστάει» το εξ αναβολής ματς με τον ΑΣΕ Δούκα για τη 14η αγωνιστική, το οποίο θα διεξαχθεί την προσεχή Παρασκευή (13/3).

Έτσι, εάν οι «ερυθρόλευκοι» πάρουν τη νίκη κόντρα στους «κυανόλευκους» στην αίθουσα «Γ. Κασσιμάτης» του ΟΑΚΑ, «κλειδώνουν» και μαθηματικά την πρώτη θέση της κανονικής περιόδου, η οποία… χαρίζει στον κάτοχό της το απόλυτο πλεονέκτημα έδρας στα πλέι οφ, καθώς ο Ολυμπιακός υπερτερεί σε ενδεχόμενη ισοβαθμία με την ΑΕΚ.

Το πρόγραμμα και οι διαιτητές της 21ης αγωνιστικής στη Handball Premier:

ΤΡΙΤΗ 10/3

Ολυμπιακός/Όμιλος Ξυνή-Δράμα 1986 40-28

ΤΕΤΑΡΤΗ 11/3

Δαϊς 18:00 ΑΣΕ Δούκα-Αθηναϊκός (Σκλαβενίτης-Τόλιος)

Βριλησσίων 21:00 EΣΝ Βριλησσίων-ΑΕΚ (Κινατζίδης-Φωτακίδης) –ertflix–

ΠΕΜΠΤΗ 12/3

Σπίτι του Χάντμπολ 18:00 ΠΑΟΚ-Φέρωνας Βέροιας (Θεοδοσίου-Βιολιτζής)

Νάουσας 18:00 Ζαφειράκης Νάουσας-Διομήδης Άργους (Νάσκος-Χαρίτσος)

ΣΑΒΒΑΤΟ 14/3

Ιωνικός Ν.Φ.-ΓΑΣ Κιλκίς Δεν έχει οριστεί ώρα έναρξης

H ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 20 αγώνες)

Ολυμπιακός/Όμιλος Ξυνή 36

ΑΕΚ 34

ΠΑΟΚ 33

Ιωνικός Ν.Φ. 24

—————————

Δράμα 1986 19 -21αγ.

Διομήδης Άργους 18

Αθηναϊκός 17

ΓΑΣ Κιλκίς 16

Ζαφειράκης Νάουσας 15

ΑΣΕ Δούκα 13 -19αγ.

ΕΣΝ Βριλησσίων 13

Φέρωνας Βέροιας 2 –Υποβιβάστηκε–