Χωρίς νικητή ολοκληρώθηκε στο «Δαΐς» η αναμέτρηση με την οποία «έπεσε η αυλαία» της 4ης αγωνιστικής στη Handball Premier, καθώς ΑΣΕ Δούκα και ΠΑΟΚ αναδείχθηκαν ισόπαλοι 27-27. Ο σύλλογος των Εκπαιδευτηρίων επέστρεψε στα θετικά αποτελέσματα, καθώς προερχόταν από ήττα κόντρα στον πρωταθλητή Ολυμπιακό/Όμιλο Ξυνή (43-19), ενώ ο «Δικέφαλος του βορρά» πρόσθεσε ένα βαθμό στη συγκομιδή του, αλλά δεν κατάφερε να πανηγυρίσει την τρίτη σερί νίκη του στο πρωτάθλημα.

Η 4η αγωνιστική στη Handball Premier:

Ιωνικός Ν.Φ.-Oλυμπιακός/Όμιλος Ξυνή 28-29

ΓΑΣ Κιλκίς-Φέρωνας Βέροιας 34-21

Ζαφειράκης Νάουσας-Δράμα 1986 35-28

Αθηναϊκός-ΑΕΚ 29-37

Διομήδης Άργους-ΕΣΝ Βριλησσίων 27-24

ΑΣΕ Δούκα-ΠΑΟΚ 27-27

Βαθμολογία (σε 4 αγώνες)

Ολυμπιακός/Όμιλος Ξυνή 8

ΑΕΚ 6 -3αγ.

ΠΑΟΚ 5

Αθηναϊκός 5

Ιωνικός Ν.Φ. 4

Ζαφειράκης Νάουσας 4

Διομήδης Άργους 4

ΑΣΕ Δούκα 4

ΓΑΣ Κιλκίς 3 -3αγ.

Δράμα 1986 2

Φέρωνας Βέροιας 1

ΕΣΝ Βριλησσίων 0