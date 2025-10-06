Χωρίς νικητή ολοκληρώθηκε στο «Δαΐς» η αναμέτρηση με την οποία «έπεσε η αυλαία» της 4ης αγωνιστικής στη Handball Premier, καθώς ΑΣΕ Δούκα και ΠΑΟΚ αναδείχθηκαν ισόπαλοι 27-27. Ο σύλλογος των Εκπαιδευτηρίων επέστρεψε στα θετικά αποτελέσματα, καθώς προερχόταν από ήττα κόντρα στον πρωταθλητή Ολυμπιακό/Όμιλο Ξυνή (43-19), ενώ ο «Δικέφαλος του βορρά» πρόσθεσε ένα βαθμό στη συγκομιδή του, αλλά δεν κατάφερε να πανηγυρίσει την τρίτη σερί νίκη του στο πρωτάθλημα.
Η 4η αγωνιστική στη Handball Premier:
Ιωνικός Ν.Φ.-Oλυμπιακός/Όμιλος Ξυνή 28-29
ΓΑΣ Κιλκίς-Φέρωνας Βέροιας 34-21
Ζαφειράκης Νάουσας-Δράμα 1986 35-28
Αθηναϊκός-ΑΕΚ 29-37
Διομήδης Άργους-ΕΣΝ Βριλησσίων 27-24
ΑΣΕ Δούκα-ΠΑΟΚ 27-27
Βαθμολογία (σε 4 αγώνες)
Ολυμπιακός/Όμιλος Ξυνή 8
ΑΕΚ 6 -3αγ.
ΠΑΟΚ 5
Αθηναϊκός 5
Ιωνικός Ν.Φ. 4
Ζαφειράκης Νάουσας 4
Διομήδης Άργους 4
ΑΣΕ Δούκα 4
ΓΑΣ Κιλκίς 3 -3αγ.
Δράμα 1986 2
Φέρωνας Βέροιας 1
ΕΣΝ Βριλησσίων 0