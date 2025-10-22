Ο «νεοφώτιστος» Αθηναϊκός συνεχίζει την εξαιρετική «εκκίνησή» του στην Α1 χάντμπολ των ανδρών… Η ομάδα του Νίκου Σαμαρά υποχρέωσε τη Δράμα 1986 στην πέμπτη διαδοχική ήττα της στο πρωτάθλημα, επικρατώντας στο κλειστό του Βύρωνα με 32-25, σε αναμέτρηση για την 6η αγωνιστική. Μετά το αποτέλεσμα αυτό, ο Αθηναϊκός, που αξιοποίησε το «στραβοπάτημα» του ΠΑΟΚ στη Νάουσα, έφτασε τους εννέα βαθμούς (4-1-1) και απολαμβάνει τη… μοναξιά της τρίτης θέσης στην κατάταξη, πίσω από τους «απόλυτους» Ολυμπιακό και ΑΕΚ.

Από την πλευρά του, ο ΠΑΟΚ, λίγες ημέρες μετά τη διπλή αναμέτρησή του με τη Χολόν Γιουβαλίμ για το European Cup, αναδείχθηκε ισόπαλος 26-26 με τον Ζαφειράκη στο ΔΑΚ Νάουσας και είναι πλέον τέταρτος στην κατάταξη, μένοντας ένα βαθμό πίσω από τον Αθηναϊκό.

Η 6η αγωνιστική της Handball Premier:

Τετάρτη 15/10

Διομήδης Άργους-ΑΣΕ Δούκα 28-26

Σάββατο 18/10

Ιωνικός Ν.Φ.-ΕΣΝ Βριλησσίων 28-27

ΓΑΣ Κιλκίς-Ολυμπιακός/Όμιλος Ξυνή 23-43

ΑΕΚ-Φέρωνας 44-28

Τετάρτη 22/10

Ζαφειράκης Νάουσας-ΠΑΟΚ 26-26

Αθηναϊκός-Δράμα 1986 32-25

Βαθμολογία (σε 6 αγώνες)

Ολυμπιακός/Όμιλος Ξυνή 12

ΑΕΚ 12

Αθηναϊκός 9

ΠΑΟΚ 8

Ιωνικός Ν.Φ. 6

Διομήδης Άργους 6

ΓΑΣ Κιλκίς 5

Ζαφειράκης Νάουσας 5

ΑΣΕ Δούκα 4

Δράμα 1986 2

ΕΣΝ Βριλησσίων 2

Φέρωνας Βέροιας 1