Ο «νεοφώτιστος» Αθηναϊκός συνεχίζει την εξαιρετική «εκκίνησή» του στην Α1 χάντμπολ των ανδρών… Η ομάδα του Νίκου Σαμαρά υποχρέωσε τη Δράμα 1986 στην πέμπτη διαδοχική ήττα της στο πρωτάθλημα, επικρατώντας στο κλειστό του Βύρωνα με 32-25, σε αναμέτρηση για την 6η αγωνιστική. Μετά το αποτέλεσμα αυτό, ο Αθηναϊκός, που αξιοποίησε το «στραβοπάτημα» του ΠΑΟΚ στη Νάουσα, έφτασε τους εννέα βαθμούς (4-1-1) και απολαμβάνει τη… μοναξιά της τρίτης θέσης στην κατάταξη, πίσω από τους «απόλυτους» Ολυμπιακό και ΑΕΚ.
Από την πλευρά του, ο ΠΑΟΚ, λίγες ημέρες μετά τη διπλή αναμέτρησή του με τη Χολόν Γιουβαλίμ για το European Cup, αναδείχθηκε ισόπαλος 26-26 με τον Ζαφειράκη στο ΔΑΚ Νάουσας και είναι πλέον τέταρτος στην κατάταξη, μένοντας ένα βαθμό πίσω από τον Αθηναϊκό.
Η 6η αγωνιστική της Handball Premier:
Τετάρτη 15/10
Διομήδης Άργους-ΑΣΕ Δούκα 28-26
Σάββατο 18/10
Ιωνικός Ν.Φ.-ΕΣΝ Βριλησσίων 28-27
ΓΑΣ Κιλκίς-Ολυμπιακός/Όμιλος Ξυνή 23-43
ΑΕΚ-Φέρωνας 44-28
Τετάρτη 22/10
Ζαφειράκης Νάουσας-ΠΑΟΚ 26-26
Αθηναϊκός-Δράμα 1986 32-25
Βαθμολογία (σε 6 αγώνες)
Ολυμπιακός/Όμιλος Ξυνή 12
ΑΕΚ 12
Αθηναϊκός 9
ΠΑΟΚ 8
Ιωνικός Ν.Φ. 6
Διομήδης Άργους 6
ΓΑΣ Κιλκίς 5
Ζαφειράκης Νάουσας 5
ΑΣΕ Δούκα 4
Δράμα 1986 2
ΕΣΝ Βριλησσίων 2
Φέρωνας Βέροιας 1