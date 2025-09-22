Με το… δεξί μπήκε ο Αθηναϊκός στη νέα σεζόν της Handball Premier, στην επιστροφή του στα «μεγάλα σαλόνια» μετά από 20 χρόνια, καθώς η ομάδα από το Βύρωνα νίκησε στην έδρα της τον αξιόμαχο Ζαφειράκη Νάουσας με 25-24, στην αναμέτρηση με την οποία «έπεσε η αυλαία» της πρεμιέρας. Οι γηπεδούχοι πήραν τη νίκη χάρη στο γκολ του Άλμπεκ στην εκπνοή, την ώρα που το μακεδονικό συγκρότημα έφτασε κοντά στην ισοπαλία, καθώς επέστρεψε από το -5 (20-15 στο 45΄).

Η 1η αγωνιστική της Handball Premier:

ΓΑΣ Κιλκίς-Διομήδης Άργους 28-30

Δράμα 1986-EΣΝ Βριλησσίων 37-31

Ολυμπιακός/Όμιλος Ξυνή-ΠΑΟΚ 37-25

Φέρωνας Βέροιας-ΑΣΕ Δούκα 33-33

ΑΕΚ-Ιωνικός Ν.Φ. 32-23

Αθηναϊκός-Ζαφειράκης Νάουσας 25-24